Crociera fluviale a Padova a lume di candela con aperitivo

Questa rilassante passeggiata in battello, a passo lento, permette di scoprire una dimensione nuova della città vista dall’acqua da una prospettiva privilegiata. Sul finir del giorno, intraprenderemo la navigazione di ritorno accompagnati dalla calda luce delle lanterne Concedetevi quest' esperienza in battello a Padova lungo il Canale del Piovego per scoprire le antiche mura, i monumenti, i bastioni e i palazzi della città. Potremo ammirare in totale relax i colori autunnali lungo il percorso, in una magica armonia di sfumature. E per riportare l’attenzione sulle tradizioni dei nostri luoghi, dopo il tramonto accenderemo le lanterne ricreando l’atmosfera dei barcari di un tempo che navigavano grazie alla luce soffusa delle candele...

A bordo verrà servito un aperitivo con prosecco o analcolico e dry snack.

16 euro per persona

10 euro bambini da 6 a 12 anni

5 euro bambini da 0/5 anni

La quota comprende:

tour in battello di Artemartours Navigazione Turistica, dotato di angolo bar e toilette

aperitivo con prosecco o analcolico e dry snack

illustrazione del percorso

Il tour ha inizio e termina a Porte Contarine (via Giotto angolo via Matteotti) e dura circa 1 ora e 45 minuti. La convocazione dei partecipanti è 10 minuti prima della partenza. La prenotazione è obbligatoria E' necessario presentarsi a bordo con la prenotazione cartacea Imbarco sul battello alla monumentale Conca delle Porte Contarine, del 1526, il monumento idraulico più insigne di Padova, situato nel centro storico della città. Navigazione lungo un percorso fluviale suggestivo, tra i canali interni della città, costeggiando le antiche mura rinascimentali veneziane che con le loro Porte e Bastioni, rappresentano una delle più lunghe cortine murarie d’Italia. I partecipanti, a bordo di un tradizionale burcio a fondo piatto, potranno assaporare l’arte e la storia di Padova e cogliere particolari della città non visibili dalla strada.

Lungo il Piovego, canale scavato nel 1230, percorreremo antiche rotte fluviali che per secoli hanno rappresentato la principale via di trasporto di merci e di persone. Costeggeremo le mura cinquecentesche, la cittadella universitaria fino ad incontrare il Portello, il più importante porto fluviale di Padova durante la dominazione Veneziana e punto di attracco per tutti i battelli che collegavano la città alla laguna di Venezia. Porta Portello risalta con il monumentale portale in pietra d’Istria e la sua bella scalinata cinquecentesca (dipinta su tela anche dal Canaletto).

Il capitano racconterà storie del mondo ‘‘perduto’’ del trasporto fluviale e l’importanza delle vie d’acqua nell’economia padovana; parlerà di come vivevano i ‘‘barcaroli’’ di un tempo. Sempre costeggiando mura e antichi bastioni si arriva allo storico Ponte dei Graissi, l’unico rimasto in muratura lungo questo percorso fluviale. Sul finir del giorno, intraprenderemo la navigazione di ritorno al punto di partenza accompagnati dalla calda luce delle lanterne che in passato hanno illuminato le notti dei barcari nei burci In battello, a passo lento, mentre le luci lungo il Piovego si accendono, verrà servito un Aperitivo. Rientro al punto di partenza.

L’escursione è garantita anche in caso di pioggia; l’imbarcazione è coperta, dotata di toilette e piccolo angolo bar. Info: www.artemartours.it - 049 616120 dalle 10.30 alle 16 dal lunedì al venerdì.

Foto Artemartours