«Qualunque cosa facciate, fatela bene», Beppe Severgnini a Padova presenta il suo ultimo libro

Mercoledì 16 novembre, alle ore 18, Beppe Severgnini ha presentato il suo ultimo libro "50 motivi per essere italiani". L'abbiamo incontrato alla Sala della Carità e gli abbiamo chiesto un consiglio innanzitutto rivolto agli studenti e ai giovani, ma la risposta si è poi trasformata in un suggerimento per tutti: «Qualunque cosa facciate, fatela bene».

L’evento

Che Italia eclettica. Che nazione sorprendente sbuca da questo periodo imprevedibile. Come cambia l’Italia, mentre quasi tutti continuiamo a piagnucolare che resta sempre uguale. C’è un modo italiano di affrontare la vita? Forse sì, e noi lo conosciamo. Ma non ne parliamo volentieri, come se temessimo di rivelare un segreto. Nella splendida cornice della Sala della Carità, Beppe Severgnini ci spiega qual è questo segreto, qual è il modo italiano di fare le cose. Forse non è il modo migliore del mondo ma è un modo interessante, che prevede aggiustamenti e consolazioni, tolleranza e fantasia. Ne abbiamo dato prova anche durante il periodo ansioso della pandemia. Siamo contenti di essere italiani, in un momento come questo? La risposta è sì, per almeno cinquanta motivi. Cinquanta motivi per essere italiani. Cinquanta cose che, forse, possiamo insegnare al mondo.