Montegrotto Terme ospiterà EuroVespa 2024, attesi tra 8 e 12 mila vespisti

Il raduno europeo delle mitiche Vespe Piaggio nel 2024 si farà a Montegrotto Terme. La candidatura presentata da 15 Vespa Club del Veneto, unitamente all’amministrazione comunale, ha battuto la concorrenza di altri illustri candidati: Montegrotto Terme festeggia e si prepara a diventare per una settimana la capitale europea della Vespa.

Valorizzare il Veneto

«Ad EuroVespa 24 - spiega il sindaco, vespista, Riccardo Mortandello - sono attese almeno 6 mila vespe e tra gli 8 e i 12 mila vespisti da tutta Europa e non solo. All’ultimo raduno lo scorso anno in Portogallo erano rappresentati 30 Paesi. Grazie all’impegno di 15 Vespa Club del territorio, abbiamo presentato un dossier convincente e ora la nostra destinazione turistica si prepara ad accoglierli. La scelta della prima settimana di luglio è gradita anche agli albergatori che in questo modo potranno riempire le stanze in un periodo che normalmente è piuttosto scarico. L’obiettivo del raduno è valorizzare tutto il territorio del Veneto, partendo da Montegrotto. Ringrazio il presidente del Vespa Club Europa Bart Bergans per la fiducia che ci ha accordato».

La candidatura

I Vespa Club che hanno portato avanti la candidatura sono Vespe Padane di Montegrotto Terme e quelli di Este, Monselice , Roncajette, Due Carrare, Occhiobello (Ro), Vespe del Bosco di Chioggia, Arzignano (Vi), Rossano Veneto (Vi), Resana (Tv), Montebelluna (Tv), Rovigo, Rosolina (Ro), Venezia e Portoguraro (Ve).

Il villaggio

«Montegrotto Terme - prosegue il sindaco - allestirà nell’area di piazza Mercato, 30 mila metri quadri che possono contenere fino a 15 mila persone, un vero e proprio Vespa Village, con spazi food and drink, un palcoscenico per eventi, concerti e per premiazioni varie, box per iscrizioni, ritiro gadget etc. Il villaggio servirà ad accogliere i vespisti in arrivo e potrà servire da parcheggio per le loro vespe. Metteremo a disposizione anche parco Mostar come area verde e la zona pedonale di via Manzoni con piazza Carmignoto per le esibizioni vespistiche, la gimcana e il concorso di eleganza».

Il museo

Il consorzio dei 15 Vespa Club organizzatori dell’evento allestirà inoltre in uno spazio commerciale un museo che raggrupperà i modelli di Vespa Piaggio più caratteristici e altri dettagli, gadget, pannellistica, etc.. legati al mondo della Vespa Piaggio.

Gli eventi correlati

«Momenti importanti della settimana - spiega Alessia Galiotto, segretaria dei Vespa Club Italia e presidente del Vespa Club Arzignano - saranno il concorso di eleganza dove i partecipanti esibiranno la loro vespa ma dovranno presentarsi con abiti e musica adatti all’epoca del mezzo, e la sfilata finale di tutti i mezzi di circa 50 km. Si consideri che tra la partenza della prima vespa e quella dell’ultima ci sarà un intervallo temporale di un’ora e mezza: un’esperienza straordinaria anche per il pubblico, oltre che per i partecipanti».

La motivazione della scelta

«La scelta di candidare Montegrotto Terme - spiega Leonardo Agostini di Vespe Padane, club fondato nel 1999 che l’anno prossimo festeggerà i 25 anni- è in funzione dalla sua capacità ricettiva e della vicinanza alle numerose realtà interessanti dal punto di vista culturale, turistico e religioso. Per gli iscritti saranno elaborati dei pacchetti tour che si svolgeranno il giovedì e venerdì che coinvolgeranno l’intero territorio regionale: Padova, Vicenza, Verona, Colline del Prosecco, Delta del Po, Colli Euganei, Chioggia, Città di Conegliano, Altopiano di Asiago…».

Un sogno

«È un sogno - afferma Massimiliano Termini del Vespa Club Rossano Veneto e referente nazionale del turismo vespistico - che con il sindaco Mortandello coltiviamo da vari anni ed è bellissimo essere riusciti a farlo diventare realtà. Sarà una grande festa non solo per i vespisti ma anche per i loro accompagnatori e per tutti gli appassionati di vespe che un incontro come questo può richiamare. La passione per la vespa fa superare le barriere culturali e linguistiche e crea grandi amicizie».

Foto articolo da comunicato stampa