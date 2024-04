Viaggio solidale verso la terza età, gli eventi in programma a Este per over 65

Nell'ambito del progetto "Viaggio solidale verso la Terza Età - Partecipazione sociale attraverso percorsi di cura e di cittadinanza attiva per over 65", il Comune di Este, insieme alla Coop, Un mondo di Gioia, con patrocinio della Regione del Veneto, propone alcuni incontri gratuiti dedicati agli over 65, con i seguenti temi: