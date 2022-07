"Cyrano De Bergerac", teatro in villa Roberti a Brugine

Continua il programma estivo di Villa Roberti, per una rassegna ricca di appuntamenti di Musica, Teatro, Arte e Cinema, all’insegna delle MUTEVOLI FORME, tema ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, voce narrante degli affreschi del Salone e che rappresentano il genius loci della Villa.

Venerdì 15 luglio

ore 21.15

Teatro Fuori Rotta

Cyrano De Bergerac

di Edmond Rostand

Regia e adattamento Gioele Peccenini

“Che cos’è un bacio? Un apostrofo rosa tra le parole t’amo”, esclama Cyrano, scontroso spadaccino dall’ingombrante naso e poeta sognatore. Una storia d’amore che ci parla dell’amore assoluto verso l’altro ma anche dell’amore incondizionato per la libertà. Cyrano è un uomo che lotta per la propria indipendenza e unicità in una commedia resa immortale dai suoi protagonisti.

Info web

https://www.villaroberti.com/mutevoli-forme-2022/