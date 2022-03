"Dante in arte... la Commedia oltre la materia", mostra a palazzo Angeli

Aprirà al pubblico sabato 26 marzo nelle Stanze della Fotografia di Palazzo Angeli, in Prato della Valle 1/A la mostra “Dante in arte... la Commedia oltre la materia”, realizzata da Flarte, divisione artistica della Cooperativa sociale E-Sfaira in collaborazione con il Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, in onore e ricordo dell’artista Francesco Lucianetti.

Ispirato all’importante anniversario dantesco il progetto espositivo affianca giovani artisti veneti - selezionati in un concorso sul tema intitolato “Lo sguardo dei millennial” – e “Un viaggio tra passato e presente” raccolta di Maestri veneti che si sono cimentati con la Commedia di Dante dal 1975 ad oggi.

La mostra sarà aperta dal 26 marzo all’11 aprile, con i seguenti orari:

da mercoledì a venerdì 12 - 20, sabato e domenica 10 - 19;

lunedì 11 aprile, apertura straordinaria 12 -20.

Ingresso libero

