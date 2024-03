Calligrafie - Rassegna di danza al Verdi con “Cenerentola. Una storia italiana”

Una favola a passo di danza. Sabato 9 marzo, al Teatro Verdi di Padova, va in scena Cenerentola. Una storia italiana. Sul palcoscenico i danzatori della Compagnia Fabula Saltica, guidati dal coreografo Claudio Ronda. Una storia fantastica, prosciugata da ogni eccesso, ambientata nell’Italia degli anni sessanta. A scandirne il ritmo le musiche di Gioacchino Rossini e Simone Pizzardo.

Lo spettacolo rientra nella rassegna di danza Calligrafie del Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale, che presenta una proposta internazionale, realizzata in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven. Un programma fluido e sperimentale, personale e sorprendente.

Claudio Ronda rovescia il concetto dell’affermazione raggiunta solo nella sofferenza e stabilisce invece una stretta relazione e una sintonia con la sensibilità e le conquiste personali, l’aria del nostro tempo. L’essenza della storia rimane, anche se la fata madrina diventa un’abile sarta. Non ci sono le zucche né i topi disneyani, c’è una giovane più vicina al mondo reale, non più una vittima, ma una donna consapevole protagonista delle proprie scelte. È una storia familiare contemporanea, dove una ragazza, vessata da matrigna e sorellastre a tratti buffe, lasciata in disparte dalla società laboriosa e arrivista, ricerca e trova una propria realizzazione personale con l’aiuto della danza e del vero amore. Sul palcoscenico i danzatori Lara Ballarin, Cassandra Bianco, Caterina Ghirotto, Federica Iacuzzi, Manolo Perazzi, Claudio Pisa, Stefano Roveda, Chiara Tosti. In scena con i costumi di Antonio Petris.

Lo spettacolo, con inserti e richiami dall’omonimo titolo di Gioacchino Rossini e musiche appositamente composte, è anche un sentito omaggio all’arte del compositore. Per la colonna sonora, Ronda utilizza pagine scelte da varie opere buffe, prive delle parti vocali ma piene dell’ironia e dello smalto che caratterizzano lo stile rossiniano, in contrappunto ad altre composizioni dello stesso autore e alternate a musiche originali di Simone Pizzardo.

La Compagnia Fabula Saltica - Associazione Balletto “Citta? di Rovigo” è stata fondata nel 1986. Nel corso degli oltre 30 anni di attivita? la compagnia ha realizzato oltre 35 produzioni e ha rappresentato i propri spettacoli in importanti festival italiani e stranieri.

Teatro Verdi - Padova

Sabato 9 marzo ore 20.30

Cenerentola

Una storia italiana

coreografie Claudio Ronda

musiche Gioacchino Rossini, Simone Pizzardo

con la Compagnia Fabula Saltica: Lara Ballarin, Cassandra Bianco, Caterina Ghirotto, Federica Iacuzzi, Manolo Perazzi, Claudio Pisa, Stefano Roveda, Chiara Tosti

luci, costumi ed elementi scenici Primo Antonio Petris

assistente alle coreografie Federica Iacuzzi

assistente ai costumi e agli elementi scenici Giulia Zuolo

produzione Fabula Saltica Associazione Balletto “Città di Rovigo”

in collaborazione con il Comune di Rovigo – Teatro Sociale, Cen.Ser. – Rovigo Fiere

con il contributo del Ministero della Cultura – ArcoDanza Regione del Veneto

Biglietti

Da 5 a 29 euro

Info web

https://www. teatrostabileveneto.it/ spettacolo/833_858_ cenerentola__una_storia_ italiana

Foto articolo da comunicato stampa e da post Facebook - ph. Mario Sguotti?