Calligrafie - Rassegna di danza al Verdi con “Ballade”, un viaggio tra differenti generazioni

Due firme prestigiose della danza italiana per due coreografie inedite. Sabato 24 febbraio, alle ore 20.30, la MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola, porta in scena, al Teatro Verdi di Padova, Ballade, un viaggio tra differenti generazioni a cura dei coreografi Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli.

Sul palcoscenico dieci danzatori pronti ad interpretare una doppia coreografia. Emiliana Campo, Lorenzo Fiorito, Mario Genovese, Matilde Gherardi, Fabiana Lonardo, Alice Ruspaggiari, Rossana Samele, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa, Leonardo Zannella daranno vita a due mondi tanto diversi quanto legati da un comune denominatore. Da un lato Ballade, ritratto a tutto tondo degli anni Ottanta, decennio che ha ormai perso i suoi confini temporali per diventare simbolo di un’epoca. Dall’altro Elegia, racconto attuale dell’oggi, con le sue vertigini e smarrimenti, ma anche segnato dalla rinnovata speranza di un nuovo inizio.

Lo spettacolo rientra nella rassegna di danza Calligrafie del Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale, che quest’anno presenta una proposta internazionale, realizzata in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven. Ben 6 appuntamenti, fino a maggio 2024, caratterizzati da un programma fluido e sperimentale, personale e sorprendente.

Ballade di Mauro Bigonzetti racchiude storie d’amore, d’amicizia, di disperazione, di utopie, di libertà. È il racconto di un’epoca, anzi due. L’oggi con i suoi smarrimenti, e i problematici anni Settanta per concludersi nei primi Ottanta. È un dittico, tra autobiografia e desiderio di cura, solitudine e spirito di comunità. Ballade, che dà il titolo all’intera serata, porta in scena la gioventù “centrifugata” narrata quarant’anni fa da Pier Vittorio Tondelli in una coreografia che è omaggio sentito e profondo allo scrittore di Correggio. Sullo sfondo la Via Emilia, la pianura padana dove vite e generazioni si intrecciano tra rimembranze del passato e un presente sempre più globale di cui la pandemia ha rimarcato la fragilità, per una serata furiosa e commovente.

Elegia di Enrico Morelli ritrae l’attualità, la nostra epoca di solitudine e smarrimento. Nasce intorno a Frédéric Chopin: tra una mazurka e un preludio domina la coreografia il secondo movimento del Concerto n.1 per pianoforte e orchestra in Mi minore. Dentro e in opposizione alla musica, i corpi sembrano voler superare sé stessi in cerca della cura dell’altro, in un’esplosione condivisa da gruppi in continua trasformazione che solo a tratti sfocia in una più tenera e pacata dualità. Come se da un primario sbigottimento spinto fino alla vertigine il corpo giungesse a una quiete, anticamera di una rinascita.

Teatro Verdi – Padova

Sab 24 febbraio ore 20.30

Ballade

ELEGIA

coreografia Enrico Morelli

-

musiche Frédéric Chopin, Giuseppe Villarosa

-

danzatori Emiliana Campo, Lorenzo Fiorito, Mario Genovese, Matilde Gherardi, Fabiana Lonardo, Alice Ruspaggiari, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa

disegno luci Carlo Cerri

costumi Nuvia Valestri

voce recitante Isidora Balberini

assistente alla coreografia Paolo Lauri

BALLADE

coreografia e regia Mauro Bigonzetti

-

musiche Nick Cave, CCCP - Fedeli alla linea, Leonard Cohen, Arvo Pärt, Prince, Nina Simone, Frank Zappa

-

danzatori Emiliana Campo, Lorenzo Fiorito, Mario Genovese, Matilde Gherardi, Fabiana Lonardo, Alice Ruspaggiari, Rossana Samele, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa, Leonardo Zannella

-

disegno luci Carlo Cerri

costumi Silvia Califano

assistente alla coreografia Roberto Zamorano

maestri ripetitori Paolo Lauri, Enrico Morelli

-

produzione MM Contemporary Dance Company, Teatro Comunale di Modena

con il sostegno di ATER Fondazione, Comune di Correggio, Centro di Documentazione

Pier Vittorio Tondelli – Correggio

MM Contemporary Dance Company è sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Reggio Emilia, Fondazione Nazionale della Danza - Aterballetto, Centro Permanente Danza - Reggio Emilia

durata 1h 40’ con intervallo

Biglietti

Da 5 a 29 euro

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/832_858_ballade

Foto articolo da comunicato stampa: Elegia_cor. Enrico Morelli_foto Tiziano Ghidorsi