Calici in piazza, la festa dei vini padovani per il Salone dei Sapori in Piazza delle Erbe

Un evento esclusivo per scoprire il carattere dei vini dei Colli Euganei e padovani con la partecipazione di alcune delle cantine più rappresentative del territorio che saranno presenti con una selezione delle loro migliori etichette.

Intrattenimento musicale in collaborazione con Radio Padova.

Tutte le cantine presenti:

Ca' della Vigna - Selvazzano Dentro

Cantina Barbiero - Cinto Euganeo

Cantina Colli Euganei - Vo'

Ca' Salarola - Baone

Cristofanon Montegrande - Rovolon

Il Pianzio - Galzignano Terme

Giacomo Salmaso - Montegrotto Terme

Maeli - Baone

La Mincana - Due Carrare

La Roccia - Vo'

La Roccola - Cinto Euganeo

San Nazario- Vo'

Sengiari - Teolo

Tenuta sul Monte - Vo'

Tenuta l'Alba Vini - Cinto Euganeo

Vigne al Colle - Rovolon

Le Volpi - Baone

Conselve Vigneti e Cantine

Dominio di Bagnoli

Ingresso

Kit di degustazione composto da calice + bisaccia + 4 coupons degustazione: 15 euro a persona

Dove e quando

Domenica 8 ottobre dalle 10 alle 20

Piazza delle Erbe, Padova

Dettagli

Main Partner: Alì Supermercati

Partners: Unox Ovens, Bit Mobility e Giuriolo & Pandolfo Assicuratori

Media Partner: Radio Padova e Radio Easy Rock

Con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Padova e con il contributo di Regione Veneto e Provincia di Padova.

In collaborazione con Venice Promex nell’ambito del progetto regionale Land of Wine Stars® promosso da Regione del Veneto, The Land of Venice, CCIAA di Padova, CCIAA di Venezia Rovigo, CCIAA di Treviso Belluno, Venicepromex e Land of Wine Stars.

Evento organizzato da Superfly Lab e Veneto Suoni e Sapori in collaborazione con Consorzio Vini dei Colli Euganei, Dominio di Bagnoli e Conselve Vigneti e Cantine.

