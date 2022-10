Al San Gaetano "Rosso Bordò": banco d’assaggio di vini bordolesi tra Colli Euganei e Montello

In prevendita online 19 euro (entro due giorni prima dell'evento). In loco durante l’evento 24 euro

Sabato 29 e domenica 30 ottobre al Centro Culturale San Gaetano di Padova, arriva Rosso Bordò, la manifestazione sui bordolesi veneti organizzata dal Consorzio Vini Colli Euganei, in collaborazione con il Consorzio Vini del Montello.

35 cantine propongono in degustazione con la formula del banco d’assaggio 106 etichette. Un’occasione unica per scoprire Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carménère sia in purezza che nei blend di Colli Euganei Rosso e Rosso Montello per andare al cuore delle eccellenze bordolesi della viticoltura veneta.

Il programma

Sabato 29 ottobre

Dalle 14 alle 20 in Agorà, apertura banchi s’assaggio con le cantine dei Colli Euganei e del Montello, (è necessario acquistare il kit degustazione).

Alle 15 Appuntamento con gli enotecari della città, per raccontare storie, tradizioni e aneddoti che animano la cultura patavina del buon bere.

Alle 16 appuntamento con la masterclass sui bordolesi Euganei del wine critic Aldo Fiordelli, dedicata a stampa e operatori di settore.

Domenica 30 ottobre

dalle 11 alle 19 si riaprono le porte dell’Agorà con i banchi d’assaggio delle cantine.

Alle 11 “Il mio macellaio ne sa una più del diavolo” chiaccherata tra i macellai di Sotto il Salone e uno storico produttore di vino euganeo, su carne e abbinamenti con il vino.

Alle 16 la masterclass con il wine blogger Francesco Saverio Russo, rivolta a operatori e winelover.

Come funziona:

Per i banchi d’assaggio vai sul sito https://www.collieuganeidoc.com/ clicca sul pulsante “Rosso Bordò” e acquista in prevendita a 19 euro il kit di degustazione che ti da la possibilità di degustare liberamente tutti i 106 vini presenti all’evento.

Per le masterclass (gratuite fino a esaurimento posti) prenotati scrivendo a promozione@collieuganeidoc.com

Per gli incontri con gli enotecari e i macellai l’ingresso è libero.

NB le prevendite chiudono 2 giorni prima dell’evento!

Info web

Info e prenotazione https://www.collieuganeidoc.com/, promozione@collieuganeidoc.com

https://eventi.collieuganeidoc.com/view/550-rosso-bordo-2022

Foto articolo da comunicato stampa