Domenica in musica 2024: Simone Pirri (violino) e Alberto Maron (clavicembalo) alla Sala dei Giganti

Concerto di musica barocca per Domenica in Musica 2024, domenica 11 febbraio, alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano, Padova. Al violino, Simone Pirri, un giovane musicista di grande talento, vincitore di ben due premi al prestigioso concorso internazionale di violino barocco “Premio Bonporti” 2023. Diplomatosi brillantemente in violino moderno all’età di 17 anni presso il Conservatorio di Pescara, ha poi proseguito gli studi alla Royal Academy of Music di Londra e al Royal Welsh College of Music and Drama di Cardiff. Spinto da una profonda passione per la musica del periodo barocco e classico, Simone Pirri è specializzato principalmente nell'esecuzione d'epoca e nelle sue pratiche storiche, e a settembre 2022 ha conseguito il Diploma accademico di secondo livello in musica d’insieme per strumenti antichi con menzione d’onore presso il Conservatorio di Verona. Si esibisce regolarmente in tutta Europa (e non solo) con alcuni dei gruppi di musica antica più apprezzati. Ha inciso dischi per Alpha, Outhere, Chandos, Pentatone e Audax Records ed è vincitore di un Diapason d’Or nel dicembre 2021 per un disco in formazione cameristica con Ensemble Diderot.

Alberto Maron si è diplomato in clavicembalo al Conservatorio di Venezia e ha completato il Biennio in Musica d’insieme per strumenti antichi al Conservatorio di Verona con il massimo dei voti. Dal 2016 al 2021 è impegnato come concertatore e direttore al cembalo in commedie musicali per le quali firma anche la composizione delle musiche di scena per una coproduzione Teatro La Fenice e Pantakin Venezia nelle splendide Sale Apollinee. Ha preso parte a prime esecuzioni in tempi moderni di titoli operistici di autori come A. Lotti, B. Galuppi, T. Albinoni. Primo posto al Premio Abbado 2015, è membro dell’Ensemble La Misticanza con il quale indaga il repertorio del ‘500 e ‘600 assieme al quale ha pubblicato un disco con la partecipazione della flautista Anna Fusek.

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica.

Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

Calendario completo di Domenica in Musica 2024: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/domenica-musica-2024/

Ingresso

Biglietti: Studenti e Giovani (under 30) euro 4 - Interi euro 8, acquistabili dal sito degli Amici della Musica di Padova su 2tickets.it, da Gabbia Dischi, via Dante 8, Padova, fino alle ore 18.30 del sabato precedente, la mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti dalle 10.30

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/02/11/761/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

Domenica in Musica 2024

Domenica 11 febbraio 2024, ore 11 – Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Simone Pirri violino barocco

Alberto Maron clavicembalo

musiche di Matteis, Corelli, Veracini, Händel

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/02/11/761/

https://www.facebook.com/amicimusicapadova

