Domenica in musica 2024: Gabriele Corsaro (fisarmonica) alla Sala dei Giganti

Domenica in Musica 2024 continua domenica 18 febbraio, alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano, Padova, con un singolarissimo concerto di fisarmonica affidato al giovane Gabriele Corsaro. E a rappresentare motivo di interesse non sarà solo lo strumento, raramente presente nei concerti di musica da camera, ma anche la varietà del programma. Gabriele Corsaro spazierà infatti da compositori dell’età barocca come Scarlatti e Bach, ad autori contemporanei come il danese Ole Schmidt, gli italiani Sciarrino e Semionov e i russi Semionov e Zolotariov.

Gabriele Corsaro, nato nel 2005 a Vibo Valentia, ha intrapreso lo studio della fisarmonica all’età di 6 anni. Si è distinto in numerosi concorsi nazionali e internazionali, risultando vincitore nel “Concorso Internazionale di Musica Magna Grecia”, nel “ XIII International Accordionist’s competition 2019” a Kaunas (Lituania) e nel “ 7 International Competition Cidade de Aclobaça” (Portogallo). Nel 2019 si è esibito in qualità di solista al fianco dell’Orchestra del Conservatorio di Vibo Valentia e nello stesso anno ha suonato presso i Musei Vaticani a Roma. Nell’aprile 2021 ha registrato per Rai 5 la Trianon Opera del M° Roberto de Simone. Nel maggio 2023 è stato scelto dalla “Italian Accordion Culture” come rappresentante italiano, nella categoria Junior classic, della 76th Coupe Mondiale ottenendo il terzo premio. A ottobre 2023 ha vinto la XVII edizione del Premio Nazionale delle Arti, concorso dedicato agli studenti delle classi di fisarmonica di tutti i Conservatori di Musica d’Italia.

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica.

Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

Calendario completo di Domenica in Musica 2024: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/domenica-musica-2024/

Ingresso

Biglietti: Studenti e Giovani (under 30) euro 4 - Interi euro 8, acquistabili dal sito degli Amici della Musica di Padova su 2tickets.it, da Gabbia Dischi, via Dante 8, Padova, fino alle ore 18.30 del sabato precedente, la mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti dalle 10.30

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/02/18/762/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

In breve

Domenica in Musica 2024

Domenica 18 febbraio 2024, ore 11 – Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Gabriele Corsaro fisarmonica

Premio Nazionale delle Arti, XVII edizione, 2023

musiche di Scarlatti, Bach, Schmidt, Ciannella, Semionov, Sciarrino, Zolotariov

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/02/18/762/

https://www.facebook.com/amicimusicapadova

Foto articolo da post Facebook