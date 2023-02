"Donne interrotte" al Teatro Excelsior Mortise

Secondo appuntamento della rassegna “MARZO IN PROSA” con lo spettacolo “DONNE INTERROTTE” trasposizione drammaturgica liberamente tratta da “FERITE A MORTE” DI Serena Dandini.

Otto donne si riappropriano della propria “voce interrotta” dalla mano omicida dell’uomo, spesso solo preoccupato di salvaguardare il ruolo di maschio mutando così la veste di compagno, marito, fratello o padre in quella di infame assassino. Esse riveleranno con ironia, dolore, forza e disarmante dolcezza la cieca violenza subita, come sono state brutalmente uccise e condannate alla precoce interruzione della loro vita, vittime di maltrattamenti quotidiani affrontati in solitudine con doloroso silenzio.