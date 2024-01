Il Duo Brandi Chiarini per i concerti dell’Agimus di Padova

Domenica 28 gennaio 2024 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, secondo appuntamento della XXXI^ Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova con il recital “Felliniana” del duo saxofono-pianoforte formato da Riccardo Brandi e Giulio Chiarini. Il programma di esecuzione prevede brani di P. Iturralde (Memorias), E. Granados (Intermezzo), G. Bizet (Entr'acte 2, Habanera e Marcia del Toreador dalla Carmen suite), E. Schulhoff (Hot Sonata), G. Gershwin (3 Preludi), N. Rota (Felliniana).

Il Duo Brandi Chiarini, nato all'interno del Conservatorio "G.B. Pergolesi" di Fermo, si sta perfezionando in Musica da Camera presso la prestigiosa Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola sotto la guida del M° Marco Albonetti; inoltre frequenta nella stessa Accademia il corso di alto perfezionamento in Direzione d’Orchestra. Nel Maggio del 2023 il Duo vince il 1° Premio Assoluto con punti 100/100 e riceve all'unanimità della giuria il Premio Speciale "Musica da Camera" all' XI Concorso Internazionale di Roma. Importanti compositori stanno attualmente scrivendo dei brani appositamente dedicati al Duo Brandi-Chiarini, come ad esempio il M° Gilberto Bartoloni (Docente di Composizione presso la Saint Louis College of Music di Roma).

Ingresso al concerto: intero 8 euro, ridotti 5 euro (soci Circolo Unificato, studenti fino ai 18 anni e studenti del Conservatorio), prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tramite messaggio whatsapp o sms al cell. 340 4254870 oppure via mail a agimus.padova@agimus.it.

Locandina evento ufficio stampa I concerti dell’Agimus di Padova