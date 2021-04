Echo Chamber: per la rassegna di musica da camera interviene blackHole unLTD (Alfonso Santimone)

Cresce la lista degli interventi per il festival web di musica elettronica e sound art “Echo Chamber”, l’iniziativa con cui il Centro d’Arte di Padova ha voluto reagire al prolungamento del periodo di stop agli spettacoli dal vivo, affidando ad artisti di varie provenienze sonore il compito di “reinventare” i contributi di “Musica da Camera”, il primo cartellone “a distanza” dell’associazione: non soltanto un “remix” dell’anno passato, ma la sua simbolica trasformazione in qualcosa di nuovo attraverso contributi creativi originati da materiali audiovideo trattati come fonti di ispirazione.

Venerdì 2 aprile

Venerdì 2 aprile entrerà in scena il progetto blackHole unLTD di Alfonso Santimone: pianista, compositore, improvvisatore, performer, arrangiatore e produttore ferrarese con importanti collaborazioni nazionali ed internazionali (Robert Wyatt, Ares Tavolazzi, Giulio Capiozzo, Roberto Gatto, Marc Ribot, Trilok Gurtu, Claudio Fasoli, Markus Stockhausen, Francesco Bearzatti, Patrizia Laquidara, Il teatro degli orrori, fra gli altri). Ha al suo attivo decine di pubblicazioni discografiche in qualità di leader, co-leader e sideman, ha suonato in Italia e all’estero in molti festival di jazz e musica contemporanea e presso prestigiose istituzioni musicali, teatri e jazz club. Alcune sue rielaborazioni della musica di Schoenberg sono state inserite nell’archivio Arnold Schoenberg di Vienna.

È cofondatore e membro del collettivo di musicisti ed etichetta discografica El Gallo Rojo. Santimone è un creativo manipolatore di suoni e delle tecniche della musica elettronica che fa ricorso con grande competenza alle tecnologie musicali digitali e analogiche. Ha vinto per quattro anni di seguito il referendum Jazzit Awards, indetto dall’omonima rivista, come miglior tastierista jazz italiano, e nel 2011 si è aggiudicato il trofeo InSound nella categoria tastiere/elettronica. Ha prodotto gli album di Patrizia Laquidara “C’è qui qualcosa che ti riguarda” e “Il canto dell’Anguana” (Targa Tenco 2011).

