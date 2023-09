"Ma... Diamoci del tu!", Enrico Brignano al Gran Teatro Geox

Dopo il grande successo del tour estivo in tutta Italia, con una serie di sold-out su e giù per la penisola, Enrico Brignano si prepara a tornare a far ridere i fan con le attesissime date del tour invernale di “Ma...diamoci del tu!”, che porterà anche in Veneto per due imperdibili appuntamenti: entrambi al Gran teatro Geox di Padova, venerdì 26 e sabato 27 gennaio 2024!

I biglietti saranno disponibili online su Ticketmaster, Ticketone e cicuiti autorizzati dalle ore 17 di oggi giovedì 14 settembre e nei punti vendita fisici dalle 11 di martedì 19 settembre.

Enrico Brignano racconta così il suo “Ma… diamoci del tu":

«Darsi del tu oggi è ormai la prassi, mentre il “lei” sembra qualcosa di arcaico e formale. Per dire, quando ti chiamano dal call center per discutere che so, la tariffa telefonica, oppure per proporti di investire l’eredità di pora nonna in criptovalute , usano il lei, probabilmente per renderti più difficile il mandarli a quel paese. Il “Lei” è burocratico, lo si usa con le forze dell’ordine o al comune, ma del resto il “tu” che lo sta sostituendo è vuoto, non porta con sé quella confidenza vera, quella familiarità che intendo io. Ultimamente poi, dopo la pandemia che ha acuito le distanze, il tu è diventato ancora più un fatto di forma, ma non di sostanza. E siccome io sono un uomo di sostanza – si dovrebbe capire già solo guardandomi – vorrei recuperare quel TU che ci siamo persi per strada. E ci aggiungo pure quel MA che resetta tutto, che azzera le distanze, che siano sociali, economiche o d’età. L’età… ultimamente ho notato che per colpa della mia età sempre più persone tendono a darmi del lei, un lei che è doloroso come una fitta della sciatica, che è più fastidioso e irritante di quando mi scopro a tirarmi su dal divano esclamando: “hoplà”. Mi sa che all’espressione “giovane comico romano” devo cominciare a togliere il “giovane”. Non che rinneghi la mia età, quella ci sta e bisogna tenersela; anzi, mi rende più autorevole. Sembra quasi che le cose che dico siano attendibili! Però, quando parlo alla gente, io voglio darle del tu, mi voglio prendere una certa confidenza per raccontare in modo intimo le insidie del mondo, dalla tecnologia, utile ma infida, alle varie crisi economiche, ecologiche e sanitarie. Avrei pure un paio di notazioni da fare sull’amore e sul sesso, sui rapporti personali e sociali, su certe stranezze di questi tempi… ebbene sì, c’ho tanto da parla’. E qualche volta anche da lamentarmi. “Ma lei Brignano non sa che lamentarsi è tipico delle persone anziane?”; “Certo che lo so. Ma lei, coso… mi dia del tu!».

https://zedlive.com/events/gran-teatro-geox-padova-enrico-brignano-padova/

https://zedlive.com/events/gran-teatro-geox-padova-enrico-brignano-padova-2/

