Eroica Caffè Padova ospita “Donne Eroiche”: 3 storie di viaggio in bici in solitaria tutte al femminile

Una serata dedicata ai viaggi e alle avventure al femminile, dall’India, al Giappone, idealmente passando dagli Stati Uniti: martedì 30 gennaio alle ore 20:30 Eroica Caffè Padova ospita Caterina Zanirato, Elisa Vottero e Giulia Baroncini in un evento dedicato interamente alle Donne Eroiche, viaggiatrici in bicicletta che della loro passione per le due ruote hanno fatto un credo arrivando a pedalare in solitaria in luoghi lontani come Giappone, India e Stati Uniti.

Una serata unica, durante la quale le tre protagoniste intrecceranno i propri racconti di viaggio alla scoperta di culture, sorrisi e paesaggi da Oriente a Occidente.

Tre avventure in solitaria in cui il coraggio, la voglia di esplorare e conoscere il mondo e le persone seguendo e assecondando ciascuna i propri ritmi e la voglia di sognare in grande sono la spinta fondamentale, più dei muscoli e dei battiti del cuore.

Caterina, Elisa e Giulia racconteranno di come questi viaggi siano stati da un lato sfidanti e impegnativi e dall’altro davvero appaganti per l’anima e per la mente e condivideranno con il pubblico i motivi e le ragioni che si nascondono dietro alla voglia di viaggiare da sole in sella alla propria bici.

Un momento di confronto e condivisione, ideale per tutti coloro che cercano spunti ed ispirazioni per le loro prossime avventure. Siano esse in solitaria o in gruppo.

L’appuntamento è martedì 30 gennaio alle ore 20:30 presso Eroica Caffè Padova, l’ingresso è gratuito. È consigliata la prenotazione.

Per informazioni ecpadova@eroica.cc

Foto articolo da comunicato stampa