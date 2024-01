“Martedì Culturali” con “Etica dell’intelligenza”, Luca Grion al Centro Universitario Padovano

Quarto appuntamento, martedì 30 gennaio del ciclo dei “martedì culturali –#tuesday for future, promosso dal Centro universitario di Padova, che quest’anno ha come filo conduttore il tema delle Intelligenze.

L’appuntamento è alle ore 18.30 al Centro universitario di via Zabarella 82, a Padova. Ospite di questo appuntamento sarà il filosofo Luca Grion (Università di Udine) sul tema dell’etica dell’intelligenza.

In quest’occasione sarà ancora protagonista l’intelligenza artificiale, ma non tanto da un punto di vista scientifico, piuttosto con uno sguardo all’etica, cioè al comprendere se questo tipo di intelligenza è una “cosa buona” per l’uomo. L’incontro vorrebbe rispondere alle più comuni domande sull’uso dell’intelligenza artificiale: è una cosa buona o cattiva? Che uso ne possiamo fare? Quali sono i rischi a cui andiamo incontro? Come l’idea dell’uomo può cambiare? Come potrebbero cambiare i nostri rapporti?

Gli incontri, che proseguiranno fino a maggio, saranno anche trasmessi on-line in diretta streaming sulla pagina youtube del Centro Universitario.

Tra i prossimi ospiti, la prof.ssa Daniela Lucangeli dell’Università di Padova parlerà di “intelligenza emotiva”, mentre l’abate di San Miniato al Monte Bernardo Gianni parlerà di “intelligenza come sapienza”.

Info: Centro Universitario Padovano | via Zabarella, 82 - Padova

tel: 049 8764688 | email: info@centrouniversitariopd.it | www.centrouniversitariopd.it

Foto articolo da post Facebook