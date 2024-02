Gli eventi del weekend al Barco Teatro

Di seguito gli eventi del fine settimana a Barco Teatro.

Rassegna musicale Scatola sonora

Venerdì 16 febbraio 2024 | ore 20.30

(Il bar di Barco Teatro è aperto dalle ore 19 alle ore 20.15)

Reminiscenze barocche

Fiorenzo Pascalucci, pianoforte

Programma del concerto

Danilo Comitini , Ruínas (II)

, Ruínas (II) George F. Händel , Suite VII in sol minore HV 432

, Suite VII in sol minore HV 432 Maurice Ravel , Pavane pour une infante défunte

, Pavane pour une infante défunte Maurice Ravel , Jeux d’eau

, Jeux d’eau Claude Debussy , L’isle joyeuse

, L’isle joyeuse George Gershwin, Rhapsody in Blue

Introduzione all’ascolto a cura dell'Artista.

La fascinazione verso i fasti di un glorioso e scintillante Barocco percorre come un filo il concerto di Fiorenzo Pascalucci per Barco Teatro.

Dalle “Rovine” di Danilo Comitini (1986) presentato in questa occasione in una nuova versione, fino alle evocazioni delle danze, dei dipinti e dei giardini barocchi di Ravel e Debussy, all’improvvisazione cristallizzata di quella sorta di novecentesca “toccata” che è la Rapsodia in Blue di Gershwin. (approfondisci cliccando qui)

Sabato 17 febbraio 2024 | ore 21.30

Festival di teatro Da Ruzante alla Commedia dell'Arte. Storie di maschere e commedianti

Sabato 17 febbraio 2024 | ore 21.30

(ore 19.30 per chi prenota anche la cena)

Alichin di Malebolge

di e con Enrico Bonavera

Lo spettacolo, creato per il "Festival Dante2021" nell’ambito delle annuali "Celebrazioni Dantesche" a Ravenna, già programmato a Barco Teatro nella scorsa stagione ma annullato per problemi di salute del protagonista, torna nell'ambito del Festival dedicato alla Commedia dell'Arte grazie alla grande disponibilità di Enrico Bonavera.

Attuale ARLECCHINO del Piccolo Teatro di Milano, erede di illustri interpreti, Bonavera è qui protagonista eccezionale di una “variazione sul tema” del personaggio principe della Commedia dell'Arte: in un esilarante monologo, da lui scritto e interpretato, racconta le peripezie di Alichino, diavolo uscito dall’Inferno e diventato attore di una compagnia di comici dell’Arte. (approfondisci cliccando qui)

