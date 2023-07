Tutti gli eventi di agosto a Cittadella

Prezzo non disponibile

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di agosto (info e foto by Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it, https://www.facebook.com/IATCittadella/).

Monumenti aperti nel mese di agosto

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, ultimo ingresso ore 18.

Sabato e domenica dalle 9 alle 20, ultimo ingresso ore 19.

MUSEO DEL DUOMO

dal martedì alla domenica 11-14

Apertura straordinaria lunedì 14 e martedì 15 agosto ore 11-14

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

TEATRO SOCIALE

Martedì-Domenica 11-14 / 14.30-18

Apertura straordinaria lunedì 14 e martedì 15 agosto ore 11-14 / 14.30-18

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

PALAZZO PRETORIO

Orari di apertura: Martedì-Domenica 14:30-18

Mostra in corso: "A.S. Cittadella, dal 1973 una storia senza fine", ingresso gratuito.

Apertura straordinaria lunedì 14 e martedì 15 agosto ore 14.30-18

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

ORATORIO DEL SALVATORE

Orari di apertura: martedì 15 agosto ore 14:30-18

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

Scopri la Cittadella Card, visiti 5 Monumenti a euro 10

Eventi a Cittadella nel mese di agosto

DA VENERDì 4 A VENERDì 11 AGOSTO: SAGRA A FACCA

Serate con bancone enogastronomico con piatti tipici, luna park, musica dal vivo.

info 0499413411

SABATO 5 AGOSTO: NATALINO BALASSO

Natalino Balasso in "Stand up Balasso"

Al Teatro all'aperto in Campo della Marta

Ore 21

euro 10 / euro 8

Info e prenotazioni 3478233077

VENERDì 11 AGOSTO: FABER SINFONICO

Concerto omaggio a Fabrizio De André, si esibiscono "I Notturni" e l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

Ore 21

euro 20 / euro 15

Info e prenotazioni 3478233077

DA VENERDì 11 A MARTEDì 15 AGOSTO: BUFFALO MUSIC & FOOD

I migliori cuochi di strada d'Italia ripartono per il tour interamente dedicato al vero Street Food di qualità:

Street food internazionali, Birrifici Artigianali.

Concerti live tutte le sere.

Dalle 18 alle 24

Al Piazzale Milite Ignoto - Villa Rina

Info: buffalobeersrl@gmail.com

MARTEDì 15 AGOSTO: FERRAGOSTO A CITTADELLA

Camminamento di Ronda aperto 9-20, ultimo ingresso 19.

Museo del Duomo aperto 11-14

Teatro Sociale aperto 11-14/14:30-18

Palazzo Pretorio aperto 14:30-18

Oratorio del Salvatore 14-18

Info: 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it

DA VENERDì 18 A DOMENICA 20 AGOSTO: SAGRA A LAGHI

Serate con bancone enogastronomico con piatti tipici, luna park, musica dal vivo.

info 0499413411

DOMENICA 20 AGOSTO: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

DAL 24 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE: CALCETTO E MUSICA TRA LE MURA

Torneo di calcetto a 5, musica dal vivo e street food.

In Campo della Marta dalle 18 alle 23.

Ogni venerdì, sabato e domenica.

info 3338385270

DA SABATO 26 AGOSTO FINO AL 3 SETTEMBRE: MOSTRA

Espone Ottaviani

Alla Chiesa del Torresino

info 0499413411

FINO A DOMENICA 10 SETTEMBRE: MOSTRA A PALAZZO PRETORIO

Mostra dedicata al Cittadella Calcio, la A.S. Cittadella fondata nel 1973, per i suoi 50 anni di storia.

"A.S. Cittadella, una storia senza fine"

Orari di apertura martedì-domenica 14:30-18

Ingresso gratuito.

Info 0499404485

DA GIUGNO A SETTEMBRE: ESTATE TRA LE MURA

Musica dal vivo nei locali del centro storico

Dalle ore 21:30 fino alle 23:30, dal giovedì al sabato.

info info.vivicittadella@gmail.com

LUNEDI 7– 14 – 21 - 28 AGOSTO: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12:30

Presso: centro storico

