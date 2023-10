Tutti gli eventi di novembre a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di novembre (info e foto by Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it, https://www.facebook.com/IATCittadella/).

Dettagli

Monumenti aperti nel mese di novembre

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

Orari di apertura:

tutti i giorni dalle 9 alle 17

Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

cittadella@historiatravel.it

MUSEO DEL DUOMO

Orari di apertura:

sabato, domenica e festivi 11-14

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

TEATRO SOCIALE

Orari di apertura:

sabato, domenica e festivi 11-17

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

PALAZZO PRETORIO

- Orari di apertura della Mostra “AS Cittadella Calcio 50° Anniversario” fino al 5 novembre: dal martedì al venerdì 14:30-17 / sabato, domenica e festivi 14:30-18.

- Orari di apertura dal 11 novembre in poi: sabato e domenica 14-17.

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

ORATORIO DEL SALVATORE

Giorno e Orario di apertura:

Mercoledì 1 novembre 11-17

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

Scopri la Cittadella Card, visiti 5 Monumenti a € 10

Eventi a Cittadella nel mese di novembre

MERCOLEDì 1 NOVEMBRE: FESTA DI TUTTI I SANTI A CITTADELLA

Camminamento di Ronda aperto dalle 9 alle 16.

Teatro Sociale aperto dalle 11 alle 17.

Museo del Duomo aperto dalle 11 alle 14.

Palazzo Pretorio aperto dalle 14:30 alle 18.

Oratorio del Salvatore aperto dalle 11 alle 17.

Info: cittadella@ historiatravel.it

MERCOLEDI 1 NOVEMBRE : APERTURA ORATORIO DEL SALVATORE

Di fine Seicento, custodisce opere attribuite ad importanti artisti internazionali quali gli affreschi del pittore francese Louis Dorigny, e i busti marmorei del fiammingo Giusto Le Court.

Orario di apertura: 11-17

3 euro, Ingresso: Borgo Padova, 170

Senza prenotazione.

Info: 049.9404485 cittadella@historiatravel.it

SABATO 4 NOVEMBRE: FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE

Commemorazione della fine della Prima Guerra Mondiale, Giornata dell'Unità Nazionale, delle Forze Armate e del Milite Ignoto.

Ore 9 Alzabandiera in Piazza Pierobon e intervento delle autorità cittadine, parata fino al Piazzale Milite Ignoto e al Cimitero Austroungarico.

Info 0499413411

SABATO 4 NOVEMBRE: CONCERTO

Ultrajam in concerto al Teatro Sociale

Ore 21

info@procittadella.it

FINO A DOMENICA 5 NOVEMBRE: MOSTRA A PALAZZO PRETORIO

Mostra dedicata al Cittadella Calcio, la A.S. Cittadella fondata nel 1973, per i suoi 50 anni di storia.

"A.S. Cittadella, una storia senza fine"

Orari di apertura: Martedì-Venerdì 14:30-17 / Sabato-Domenica 14:30-18

Ingresso gratuito.

Info 0499404485

GIOVEDì 9 NOVEMBRE: PROSA NAZIONALE

"Il Vecchio e il Mare" con Sebastiano Somma

Ore 21

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

DALL'11 AL 19 NOVEMBRE: MOSTRA DI ARTE LOCALE

Associazione di volontariato "Altre Parole" mette in mostra gli acquerelli dei pazienti oncologici.

Alla Chiesa del Torresino

info@associazionealtreparole. it

SABATO 11 E DOMENICA 12 NOVEMBRE: MERCATINO BELL'ITALIA

Mercato di prodotti tipici provenienti da tutta Italia, enogastonomia e artigianato.

Ore 8-18 in Piazza Pierobon

info@procittadella.it

SABATO 18 NOVEMBRE: COMEDY RING

Spettacolo comico con artisti e volti noti della televisione.

Ore 21.30 Teatro Sociale

info@procittadella.it

SABATO 18 E DOMENICA 19 NOVEMBRE: VENETO A TAVOLA

Mercato di prodotti veneti, mostra mercato di legumi.

Dalle 8 alle 18 in Piazza Pierobon

info@procittadella.it

DOMENICA 19 NOVEMBRE: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

DOMENICA 19 NOVEMBRE: SCI IN PIAZZA

Lo Sci Club Amici della Montagna presenta le attività della stagione invernale 2023-24. Esposizione di attrezzature e abbigliamento tecnico per sci e snowboard.

Dalle 9 alle 18 in Piazza Pierobon

VENERDì 24 NOVEMBRE: PROSA NAZIONALE

"Preludes" con A. Tormani, A. Macario, A. Gonzalez

Ore 21

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

*DA SABATO 25 NOVEMBRE 2023 A DOMENICA 7 GENNAIO 2024: NATALE SOTTO LE MURA DI CITTADELLA

- Villaggio di Babbo Natale in centro

- Leccornie, prodotti tipici e tanta magica atmosfera natalizia in tutto il centro storico

- Grande Albero di Natale in Piazza Pierobon

- Trenino per i bambini

- Negozi sempre aperti

www.comune.cittadella.pd.it

GIOVEDì 30 NOVEMBRE: GEO FILM FESTIVAL 4 EDIZIONE

Premio Internazionale di Cinematografia per l’assegnazione dei “Golden Earth” e “Targa Cinit – Cineforum Italiano”.

Proiezione dei film in concorso in Torre di Malta

Ore 20.45 Serata di apertura

Info 338 410 1659

LUNEDI 6 – 13 – 20 - 27 NOVEMBRE: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12:30

Presso: centro storico

GIOVEDì 2 – 9 – 18 - 23 - 30 NOVEMBRE: MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12:30

Presso: Piazza Pierobon

Ufficio turistico Iat e Mura di Cittadella

www.muradicittadella.it - www.visitcittadella.it

cittadella@historiatravel.it +39/0499404485

Info web