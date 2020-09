Tutti gli eventi di ottobre a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di ottobre. (info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

*Camminamento di ronda: orari di apertura

Passeggiata panoramica sopra le Mura di Cittadella a 15 metri d'altezza con musei lungo il percorso e nelle torri.

Aperto tutti i giorni.

Lunedì-Venerdì 9 - 14 / 15 - 18, ultimo ingresso un'ora prima della chiusura

Sabato-Domenica 9-18, ultimo ingresso ore 17

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

*Domenica 18 ottobre: mercatino

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

*Giovedì 22 ottobre: Geofilm festival

Festival cinematografico di medio-cortometraggi con tematiche ambientali.

I soggetti trattati sono Terra, Acqua, Fuoco, Aria.

Terza Edizione "Speciale 800 anni" per l'assegnazione del Premio Internazionale di Cinematografia "The Golden Earth".

Il Festival durerà fino a novembre 2020.

Si può seguire in diretta online dalla pagina facebook "Geofilm Festival Terza Edizione"

Info: cosentinorocco@yahoo.it https://www.metricacorto.altervista.org/

* Sabato 24 ottobre: camminamento by night per la fiera

h 21:00 apertura del Camminamento di Ronda di notte con illuminazione di luci soffuse (ultimo ingresso ore 23). Biglietteria a Porta Bassano.

* Da sabato 24 a lunedì 26 ottobre: Fiera franca

tradizionale Fiera Franca Cittadellese. Programma:

Sabato 24 ottobre:

- Dalle ore 21 alle 23 Camminamento di Ronda aperto in notturna

Domenica 25 ottobre:

- Mostra Mercato di macchine agricole, per giardinaggio e area dedicata alle Ass.ni di Categoria lungo gli spalti di Riva dell'Ospedale

- Luna Park presso l'area degli impianti sportivi per il divertimento dei più piccoli

- Mercato cittadino nelle vie interne al centro storico tutto il giorno

Lunedi 26 ottobre:

- Antico Mercato del Bestiame - Zona Cimitero di Cittadella

- Mostra Mercato di macchine agricole, per giardinaggio e area dedicata alle Ass.ni di Categoria lungo gli spalti di Riva dell'Ospedale

- Luna Park presso l'area degli impianti sportivi per il divertimento dei più piccoli

- Mercato cittadino nelle vie interne al centro storico tutto il giorno

*Lunedi 5 – 12 – 19 - 25: mercato

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12:30

Presso: centro storico

*Giovedì 1 – 8 – 15 – 22 - 29 : mercato KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12:30

Presso: Piazza Pierobon

Informazioni

Ufficio Turistico IAT e Mura di Cittadella by Historia Travel s.r.l. - servizi per il turismo

Porte Bassanesi n. 2 - 35013 Cittadella - Padova

Tel. + 39 0499404485

www.muradicittadella.it

Vivi l'esperienza di Camminare sopra le Mura medievali

Cerca su Instagram:

#visitcittadella #muradicittadella

Su Facebook:

Visit Cittadella

Mura di Cittadella