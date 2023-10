Tutti gli eventi di ottobre a Cittadella

Prezzo non disponibile

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di ottobre (info e foto by Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it, https://www.facebook.com/IATCittadella/).

Monumenti aperti nel mese di ottobre

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

Orari di apertura:

Ora legale: 9-18 / Ora solare: 9-17

Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

cittadella@historiatravel.it

MUSEO DEL DUOMO

Orari di Apertura:

dal martedì alla domenica 11-14

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

cittadella@historiatravel.it

TEATRO SOCIALE

Orari di apertura:

dal martedì al venerdì 11-17

dal sabato alla domenica 11-18

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

cittadella@historiatravel.it

PALAZZO PRETORIO

Orari di apertura:

dal martedì al venerdì 14:30-17

dal sabato alla domenica 14:30-18

Mostra in corso: "A.S. Cittadella, dal 1973 una storia senza fine", ingresso gratuito.

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

cittadella@historiatravel.it

ORATORIO DEL SALVATORE

Giorno e orario di apertura:

Domenica 21 Ottobre ore 11-14 / 14:30-18 in occasione della Fiera Franca

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

cittadella@historiatravel.it

Scopri la Cittadella Card, visiti 5 Monumenti a 10 euro

Eventi a Cittadella nel mese di ottobre

DOMENICA 1 OTTOBRE: CITTADELLA DEI BALOCCHI

Due giorni dedicati a bambini e famiglie: Laboratori, spettacoli, animazioni e tanto altro per un weekend a misura di bambino.

info Febo Teatro www. cittadelladeibalocchi.it

SABATO 7 OTTOBRE: TEATRO AMATORIALE

Compagnia degli Allegri Spiriti presenta: Rubacuori

Ore 21 Teatro Sociale

Info Pro Cittadella 0495970627

SABATO 7 E DOMENICA 8 OTTOBRE: FESTA DELLA ZUCCA

Sabato dalle 15 e domenica tutto il giorno laboratori didattici per bambini, performance di pittori locali, esposizione artigianale di hobbisti, mostra di attrezzi agricoli di una volta, mostra e concorso delle zucche, punto eno garstonomico con specialità a base di zucca. In Piazza Pierobon

Info www.comune.cittadella.pd.it

DA SABATO 7 A DOMENICA 15 OTTOBRE: MOSTRA D'ARTE LOCALE

Espone Grazia Azzali

Alla Chiesa del Torresino

info 0499413411

SABATO 14 OTTOBRE: TEATRO AMATORIALE

Compagnia del Pane presenta: Mi chiamo Lidia Tommasini

Ore 21 Teatro Sociale

Info Pro Cittadella 0495970627

DOMENICA 15 OTTOBRE: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

VENERDì 20 OTTOBRE: TEATRO AMATORIALE

Compagnia Stabile Città Murata presenta: Dove vai tutta nuda?

Ore 21 Teatro Sociale

Info Pro Cittadella 0495970627

SABATO 21 OTTOBRE: CAMMINAMENTO BY NIGHT PER LA FIERA

Ore 21 apertura del Camminamento di Ronda di notte con illuminazione di luci soffuse (ultimo ingresso ore 23).

Biglietteria a Porta Bassano, 5 euro/ 3 euro.

Senza prenotazione.

Info: 049.9404485 cittadella@historiatravel.it

DOMENICA 22 OTTOBRE: CAMMINAMENTO BY NIGHT PER LA FIERA

Camminamento di Ronda aperto ad orario continuato fino alle ore 22, ultimo ingresso ore 21

Biglietteria a Porta Bassano, 5 euro/ 3 euro.

Senza prenotazione.

Info: 049.9404485 cittadella@historiatravel.it

DOMENICA 22 OTTOBRE: APERTURA ORATORIO DEL SALVATORE

Di fine Seicento, custodisce opere attribuite ad importanti artisti internazionali quali gli affreschi del pittore francese Louis Dorigny, e i busti marmorei del fiammingo Giusto Le Court.

Orario di apertura: 11-14 / 14:30-18 in occasione della Fiera Franca

3 euro, Ingresso: Borgo Padova, 170

Senza prenotazione.

Info: 049.9404485 cittadella@historiatravel.it

DA SABATO 21 A LUNEDì 23 OTTOBRE: FIERA FRANCA

Tradizionale Fiera Franca Cittadellese, programma a questo link:

https://muradicittadella.it/ ottobre-2023/

GIOVEDì 26 OTTOBRE: GEO FILM FESTIVAL 4 EDIZIONE

Serata di apertura del Premio Internazionale di Cinematografia per l’assegnazione dei “Golden Earth” e “Targa Cinit – Cineforum Italiano”.

Proiezione dei film in concorso in Torre di Malta dalle ore 20.45

info 338 410 1659

VENERDì 27 OTTOBRE: CONCERTO

Si esibisce "Circle Symphony Orchestra"

Al Teatro Sociale Ore 21

Info Pro Cittadella 0495970627

SABATO 28 OTTOBRE: TEATRO AMATORIALE

Teatro del Go presenta: I pettegolezzi delle donne

Ore 21 Teatro Sociale

Info Pro Cittadella 0495970627

DOMENICA 29 OTTOBRE: CITTADELLA COMIX

Evento dedicato al fumetto, ai cosplay, al gioco, alla cultura pop e quest'anno ad Halloween.

Area expo con mostra-mercato a tema, Show sul palco di Piazza Pierobon, Area Games con giochi da tavolo e giochi di ruolo, Area Cosplay e Gare Cosplay, photoset, esibizioni.

Dalle 10 alle 19, Ingresso gratuito.

Info: mara@ufficiostampa.org

MARTEDì 31 OTTOBRE: HALLOWEEN SOPRA LE MURA?

Vieni a visitare il Camminamento di Ronda sopra le Mura di Cittadella in occasione di Halloween... Un evento adatto a grandi e piccini!

Indossa un costume a tema e percorri il Camminamento di Ronda... se il tuo travestimento sarà particolarmente mostruoso verrai fotografato e le foto dei personaggi più spaventosi verranno pubblicate nei nostri social!

Orario: 9-14 /15-17, ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

Biglietteria a Porta Bassano. 5 euro, 3 euro. Senza Prenotazione

IL MESE DI OTTOBRE: MOSTRA A PALAZZO PRETORIO

Mostra dedicata al Cittadella Calcio, la A.S. Cittadella fondata nel 1973, per i suoi 50 anni di storia.

"A.S. Cittadella, una storia senza fine"

Orari di apertura: Martedì-Venerdì 14:30-17 / Sabato-Domenica 14:30-18

Ingresso gratuito.

Info 0499404485

LUNEDI 2 – 9 – 16 - 23- 30 OTTOBRE: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12:30

Presso: centro storico

GIOVEDì 5 – 12– 19 - 26 OTTOBRE: MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12:30

Presso: Piazza Pierobon

