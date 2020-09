Tutti gli eventi di settembre a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di gennaio. (info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

* Camminamento di ronda: orari di apertura

Passeggiata panoramica sopra le Mura di Cittadella a 15 metri d'altezza con musei lungo il percorso e nelle torri.

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 19, ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

Sabato e domenica dalle 9 alle 19, ultimo ingresso 18.

* Martedì 1 - 8 - 15 - 22 settembre: Citta'della teatro

Rassegna di teatro nel mese di settembre, nella sua terza edizione.

Presso il Teatro all'Aperto in Campo della Marta, ore 20:45.

Evento che fa parte dei festeggiamenti per gli 800 anni di Cittadella.

Info: Comune di Cittadella 0499413411

* Sabato 5 settembre: Tullio De Piscopo

Concerto live di Tullio De Piscopo

ore 21:30 Campo della Marta

ingresso responsabile

Info Zenart booking@zenart.it

* Sabato 12 e domenica 13 settembre: bonsai tra la mura

Esposizione di Bonsai e Suiseki a cura del Bonsai Club Valle del Brenta.

Alla Chiesa del Torresino, dalle 9:30 alle 18:30.

Info Comune di Cittadella 0499403411

* Sabato 12 e domenica 13 settembre: festa dei veneti

Convegni sulla storia del Veneto, cibo tradizionale, rievocazioni, concerti in Piazza Pierobon.

Presso: Centro Storico

Info: info@raixevenete.com

* Domenica 20 settembre: Autoexpo

Esposizione di auto in piazza Pierobon

Dalle 9 alle 19

info: Pro Cittadella 0495970627

* Giovedì 17 settembre: Geofilm festival

Festival cinematografico di medio-cortometraggi con tematiche ambientali.

I soggetti trattati sono Terra, Acqua, Fuoco, Aria.

Terza Edizione "Speciale 800 anni" per l'assegnazione del Premio Internazionale di Cinematografia "The Golden Earth".

Il Festival durerà fino a novembre 2020.

Si può seguire in diretta online dalla pagina facebook "Geofilm Festival Terza Edizione"

Info: cosentinorocco@yahoo.it https://www.metricacorto.altervista.org/

* Domenica 20 settembre: festa dello sport

Partecipazione di tutte le associazioni e le aziende sportive cittadellesi che esporranno le loro proposte e iniziative al pubblico, con prove gratuite e attività coinvolgenti.

In Centro storico dalle 9 alle 18.

Info www.comune.cittadella.pd.it

* Sabato 26 settembre: 80 summer party

Serata dedicata alla musica degli Anni 80.

Super ospite della serata: JOHNSON RIGHEIRA - con i suoi intramontabili successi "Vamos a la Playa", "No tengo dinero" e "L'estate sta finendo"

Piazza Pierobon - Ingresso libero.

Drink Point aperti dalle ore 19:30 - Area Food Truck dedicata

Tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Info: 348 3802984 - 349 5000235

* Lunedi 7 – 14 – 21 - 28: mercato

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12:30

Presso: centro storico

* Giovedì 3 – 10 – 17 - 24: mercato km 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12:30

Presso: Piazza Pierobon

