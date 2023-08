Tutti gli eventi di settembre a Cittadella

Prezzo non disponibile

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di settembre (info e foto by Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it, https://www.facebook.com/IATCittadella/).

Monumenti aperti nel mese di settembre

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

Orari di apertura:

dalle 9 alle 19, ultimo ingresso ore 18.

cittadella@historiatravel.it

MUSEO DEL DUOMO

Orari di apertura:

dal martedì alla domenica 11-14

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

cittadella@historiatravel.it

TEATRO SOCIALE

Orari di apertura:

Martedì-Domenica 11-14 / 14.30-18

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

cittadella@historiatravel.it

PALAZZO PRETORIO

Orari di apertura:

Martedì-Domenica 14.30-18

Mostra in corso: "A.S. Cittadella, dal 1973 una storia senza fine", ingresso gratuito.

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

cittadella@historiatravel.it

ORATORIO DEL SALVATORE

Giorno e orario di apertura:

Domenica 10 settembre ore 14.30-18

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

cittadella@historiatravel.it

Eventi a Cittadella nel mese di settembre

FINO AL 3 SETTEMBRE: MOSTRA

Espone Ottaviani

alla Chiesa del Torresino

info 0499413411

VENERDì 1 SETTEMBRE: MISS CITTA' MURATA

Finale del concorso Miss Città Murata 2023.

Teatro all'aperto in Campo della Marta ore 21

info@misscittamurata.it

SABATO 2 SETTEMBRE: CROSSABILI SHOW

Evento per il sociale show freestyle motocross.

Esibizioni live e momenti di intrattenimento per vivere emozioni uniche ed adrenaliniche.

Tutto il giorno in Piazza Pierobon

Info 340 981 9970

SABATO 9 E DOMENICA 10 SETTEMBRE: FESTA DEI VENETI

Convegni sulla storia del Veneto, cibo tradizionale, concerti in Piazza Pierobon.

Presso: Centro Storico

Info: info@raixevenete.com

FINO AL 10 SETTEMBRE: CALCETTO TRA LE MURA

Torneo di calcetto a 5, musica dal vivo e street food.

In Campo della Marta dalle 18 alle 23.

Ogni venerdì, sabato e domenica.

info 3338385270

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE: CITTADELLA JAZZ

SAURO’S BAND

itinerante per il centro di Cittadella dalle ore 18.30, Gratuito

itinerante per il centro di Cittadella dalle ore 18.30, Gratuito MAD FELLAZ

Jazz Arena in Campo della Marta, ore 20.30, Gratuito

Jazz Arena in Campo della Marta, ore 20.30, Gratuito MAURO OTTOLINI & ORCHESTRA OTTOVOLANTE

Jazz Arena in Campo della Marta, ore 22, Gratuito

In caso di maltempo i concerti si terranno al Palahockey di Cittadella

cittadellajazz@gmail.com

VENERDì 15 SETTEMBRE: CITTADELLA JAZZ?

BLOKO INTESTINHAO

itinerante per il centro di Cittadella dalle ore 18.30.

itinerante per il centro di Cittadella dalle ore 18.30. HUMAN BITES

Jazz Arena in Campo della Marta, ore 20.30, Gratuito

Jazz Arena in Campo della Marta, ore 20.30, Gratuito RODA DO CARECA

Jazz Arena in Campo della Marta, ore 22, Gratuito

In caso di maltempo i concerti si terranno al Palahockey di Cittadella

cittadellajazz@gmail.com

VENERDì 15 SETTEMBRE: CONFERENZA STORICA?

In occasione della Rievocazione Medievale del 23 e 24 settembre:

Incontro con il prof. Dario Canzian dell'Univeristà di Padova "Cittadella e le Altre: quando la "Mura" unisce. Racconti di Città Murate tra XIII e XV secolo".

Torre di Malta ore 21

info@armedamecavalieri.it

SABATO 16 SETTEMBRE: CITTADELLA JAZZ

POLLINI BIG BAND

Jazz Arena in Campo della Marta, ore 20.30

Jazz Arena in Campo della Marta, ore 20.30 NERI PER CASO

Jazz Arena in Campo della Marta, ore 22

Posto unico 15 euro

In caso di maltempo i concerti si terranno al Palahockey di Cittadella

cittadellajazz@gmail.com

SABATO 16 SETTEMBRE: CONCERTO

In occasione della Rievocazione Medievale del 23 e 24 settembre:

Coro Polymnia "Concerto di Canti Gregoriani"

Palazzo Pretorio ore 21

info@armedamecavalieri.it

DOMENICA 17 SETTEMBRE: FESTA DELLO SPORT

Le associazioni sportive del territorio mettono in mostra le loro specialità e i loro programmi per l'anno 2023-24. Prove gratuite, dimostrazioni e animazioni per tutta la famiglia.

Info 0499413411

DOMENICA 17 SETTEMBRE: MOSTRA DEI FUNGHI E DEI FIORI D'AUTUNNO?

Mostra micologica e dei fiori alla Chiesa del Torresino a cura del Gruppo Micologico Cittadellese

Domenica 9-13 /14.30-19

SABATO 23 E DOMENICA 24 SETTEMBRE: RIEVOCAZIONE MEDIEVALE "VOCI DALL'EVO DI MEZZO"

L’Associazione Arme Dame e Cavalieri organizza a Cittadella la Rievocazione Storica

SABATO

Alle ore 16 apertura fiera medievale e accampamenti, spettacolo di Falconeria, animazioni itineranti

Alle ore 21.15 Rievocazione della resa di Padova ai messi imperiali ed Ezzelino nell'anno 1237

DOMENICA

Alle ore 9.30 Gara di tiro con l'arco storico e apertura della fiera medievale

Alle ore 16 Corteo Storico, arrivo dei messi imperiali e a seguire "Palio delle quattro Porte"

Alle ore 19 Partenza dei messi imperiali con corteo storico per le vie del centro, a seguire spettacolo di Falconeria, Incendio del Castello all'interno di Porta Padova.

Presso: Giardini Pubblici, Centro Storico, Campo della Marta.

www.armedamecavalieri.it

DOMENICA 24 SETTEMBRE: GLORY ROADS

Una festa dedicata alla bicicletta.

La sesta edizione di Glory Roads, l’evento gravel che ti porterà a pedalare tra natura selvaggia e borghi medievali.

Info: https://gloryroads.it/

GIOVEDì 28 SETTEMBRE: GEO FILM FESTIVAL 4 EDIZIONE?

Premio Internazionale di Cinematografia per l’assegnazione dei “Golden Earth” e “Targa Cinit – Cineforum Italiano”.

Serata di apertura del Festival in Torre di Malta ore 20.45

info 338 410 1659

SABATO 31 SETTEMBRE E DOMENICA 1 OTTOBRE: CITTADELLA DEI BALOCCHI

Due giorni dedicati a bambini e famiglie ideata da Febo Teatro: Laboratori, spettacoli, animazioni e tanto altro per un weekend a misura di bambino.

0499413411

IL MESE DI SETTEMBRE: MOSTRA A PALAZZO PRETORIO

Mostra dedicata al Cittadella Calcio, la A.S. Cittadella fondata nel 1973, per i suoi 50 anni di storia.

"A.S. Cittadella, una storia senza fine"

Orari di apertura martedì-domenica 14.30-18

Ingresso gratuito.

Info 0499404485

DA GIUGNO A SETTEMBRE: ESTATE TRA LE MURA?

Musica dal vivo nei locali del centro storico

Dalle ore 21.30 fino alle 23.30, dal giovedì al sabato.

info info.vivicittadella@gmail.com

LUNEDI 2 – 9 – 16 - 23 - 30 SETTEMBRE: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

Presso: centro storico

GIOVEDì 5 – 12 – 19 - 26 SETTEMBRE: MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30 Presso: Piazza Pierobon

Ufficio turistico Iat e Mura di Cittadella

www.muradicittadella.it - www.visitcittadella.it

cittadella@historiatravel.it +39/0499404485

#visitcittadella #muradicittadella

