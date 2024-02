Feltrinelli contro la violenza di genere, gli incontri a Padova

Nel 2023 ogni tre giorni una donna è stata vittima di femminicidio. Nello stesso anno il telefono antistalking 1522 ha squillato quasi 52.000 volte. Perché le statistiche del 2024 e degli anni a venire non seguano questo esempio dobbiamo intestarci un cambio di paradigma tanto urgente quanto non scontato.

Dopo le oceaniche manifestazioni di piazza seguite all’omicidio di Giulia Cecchettin è accaduto qualcosa di concreto; ci siamo opposti idealmente, ma per le donne qualcosa è cambiato? Serve disegnare e rendere protagonista una cultura diversa: Feltrinelli prova a fare la sua parte.

“Contro la violenza di genere” è la proposta di incontri, letture e iniziative aperte a tutti che Feltrinelli organizza dal 13 febbraio fino all’8 marzo. Tra San Valentino e la Giornata internazionale della donna, un confronto che unisce moltissime città italiane e che si snoda in una serie di appuntamenti con le voci più rappresentative della narrativa e della saggistica contemporanea.

Martedì 27 febbraio

Alla libreria Feltrinelli di Padova in via San Francesco, 7 si parte martedì 27 febbraio alle 18.00 con Danilo Sacco nel libro Donne senza paura (Odoya) raccoglie le storie di dieci donne che hanno lasciato un’impronta indelebile nel cammino verso la parità di genere a dispetto di ostacoli e stereotipi. Dieci vite al femminile che hanno impresso svolte epocali nella conquista di diritti civili, lottato per la libertà e aperto vie nelle professioni infrangendo tabù, sfidando la condanna sociale, trasgredendo consuetudini e (talvolta) leggi.

Giovedì 29 febbraio

Si prosegue giovedì 29 febbraio alle ore 17.30 alla libreria Feltrinelli C.C. Giotto – via Venezia, 61 che ospiterà un reading pubblico del libro Dare la vita (Rizzoli) di Michela Murgia, l’opera a cui ha lavorato con coraggio e forza fino all’ultimo. In essa leggiamo di maternità e gravidanza, di famiglia e sangue, del costruire relazioni oltre i ruoli. Questo appuntamento vuole essere un primo approccio alle sue parole, in un esercizio di lettura di alcuni brani del libro, di ascolto delle domande che esso pone e di approfondimento sui temi fondanti della produzione letteraria e saggistica dell’autrice. Presentazione e suggestioni critiche a cura di Annalisa Almansi. Evento in collaborazione con Purple Square Padova.

