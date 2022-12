Natale a Noventa Padovana, tutti gli eventi in programma

Noventa Padovana accende il suo Natale a partire dal 3 dicembre. Grazie al contributo della Camera di Commercio, delle associazioni di categoria e di moltissime associazioni del territorio, l’assessorato alle attività produttiva ha creato un corposo programma di eventi e attività in collaborazione con l’assessorato al sociale e alla cultura. L’obiettivo è quello scaldare il Natale dei noventani, agevolare l’attività del commercio di vicinato e proporre iniziative in grado di attrarre a Noventa i cittadini residenti nei comuni limitrofi. Tutte le iniziative saranno comunicate sui canali social del Comune e del Natale a Noventa.

Scenografiche sfere costruite con luci a led di ultima generazione e basso consumo, saranno posizionate in via Roma e lunga la direttrice che porta a Stra. Piazza Europa sarà il centro delle attività per bambini e ospiterà un grande albero di Natale con tunnel e un vero e proprio Villaggio di Babbo Natale con cinque casette allestite fino al 6 gennaio dall’Associazione commercianti di Noventa Padovana Open Mind. Nello stesso villaggio i più piccoli troveranno la slitta di Babbo Natale, gli orsi polari, altri piccoli alberelli e una casetta dove potranno consegnare le loro letterine l’8 dicembre (in questo giorno si terranno anche una serie di attività di animazione per bambini e la pesca di beneficenza), l’11 e il 18 dicembre (con animazione di Doctor Clown dell’ass. Piccolo Principe). Ad attenderli ci sarà un vero Babbo Natale a cui raccontare i loro desideri e con cui scattare qualche fotografia.

Il Natale di Noventa sarà il Natale delle associazioni del territorio, perciò il 3 dicembre a scaldare i cuori inizierà l’associazione Volontari Insieme ODV che nell’auditorium della scuola media Santini racconterà e promuoverà esempi di accoglienza e coinvolgimento di persone con disabilità.

Il 17 Dicembre inoltre al Centro Civico Brugnolo sbocceranno tantissime iniziative per il Natale Solidale di Noventa a cura di Aps Nutrimenti: LUDOBUS con postazioni giocose, LABoratorio CREATIVO "L'ALBERO DELLE MERAVIGLIE, L'ANGOLO DEI GIOCHI IN SCATOLA, le della PERFORMANCES: Compagnia Artistica FireTale, il torneo di calcetto organizzato dai ragazzi del quartiere che si svolgerà ai campi sportivi di Noventana, il MERCATINO DELL'USATO e … cioccolata calda, Castagne e Vin Brulè per tutti!

La Biblioteca comunale ospiterà dal 17 al 31 dicembre la mostra dello scultore Luigi Scremin, e una serie attività culturali come gli incontri come la scrittrice Cristina Dell’Acqua e il Prof. Roberto Franzin o le letture natalizie del Teatro Barabao, mentre il 16 DICEMBRE alle 20.45 Villa Grimani Valmarana ospiterà lo scrittore Matteo Righetto per la presentazione del suo ultimo romanzo La stanza delle mele.

Poco prima di Natale, il 23 dicembre alle 18, spazio alla musica lirica e alle melodie della tradizione natalizia eseguite dalla New Art Chamber Orchestra diretta da Andrea Ferrari con le voci Liriche della "Italian Opera Academy of London". Cornica d’eccezione per questo bellissimo concerto: Villa Grimani Valmarana.

Non mancherà il gran finale con il falò della Befana e lo spettacolo pirotecnico che si terrà alle 17 nella zona adiacente agli impianti sportivi di Noventa. A cura della Pro Loco di Noventa Padovana, con vin brulè e cioccolata calda. In questa occasione la Befana farà visita alla casa di riposo di Noventa e distribuirà calzette ai bambini presenti all’esterno, nella zona del falò.

«Quello che abbiamo ideato quest’anno - ha dichiarato l’assessore alle attività produttive Davide Iafelice - e' un Natale che vuole soprattutto ricreare aggregazione e socialità. Abbiamo collocato un minor numero di luminarie e tecnologicamente più evolute per un risparmio energetico tangibile rispetto all'anno scorso. Ci sarà quindi un po’ meno luce ma molto più calore più grazie al Villaggio organizzato dai commercianti in piazza Europa e grazie alle tantissime attività e agli eventi delle organizzazioni del territorio. Vogliamo contribuire a ricostruire il tessuto sociale eroso dalla pandemi, vivere Noventa, acquistare nei nostri negozi e tornare a frequentare i nostri bar e ristoranti, sposando l’iniziativa “Sotto casa mi conviene", promossa da Ascom».

Programma Natale a Noventa Padovana 2022

3 DICEMBRE

dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Auditorium Scuola Media G. Santini – Via Valmarana 33, Noventa Padovana

ANDIAMO OVUNQUE … NESSUNO È ESCLUSO

Evento organizzato da Volontari Insieme ODV con la collaborazione di PROGETTO INSIEME per raccontare e promuovere esempi di accoglienza e coinvolgimento di persone con disabilità, grazie alla collaborazione con gli ambiti del territorio.

3 DICEMBRE

ore 16

Biblioteca Comunale

Incontro con l’Autrice Cristina Dell’Acqua: presentazione del suo ultimo libro per ragazzi Dedalo, Icaro e il terribile Minotauro.

7 DICEMBRE

ore 20.45

Biblioteca Comunale

Incontro con l'Arte

Dialogare con l'opera d'arte: Avanguardie e Futurismo

A cura del Prof. Roberto Franzin

Associazione La Bottega del Cigno

8 DICEMBRE

dalle 15 alle 21

Piazza Europa

Villaggio di Babbo Natale a cura dell’Associazione commercianti di Noventa Padovana Open Mind

Presenza di Babbo Natale nella casetta con la sua slitta

Pesca beneficenza

dalle 15 alle 17

Animazione per bambini con Baby&Fun: bolle di sapone, truccabimbi e sculture con i palloncini

10 DICEMBRE

dalle 16 alle 21

Piazza Europa

Villaggio di Babbo Natale a cura dell’Associazione commercianti di Noventa Padovana Open Mind

11 DICEMBRE

Piazza Europa

Dalle 14.30 alle 19.30

Arrivo di Babbo Natale nella sua casetta di Piazza Europa

dalle 15 alle 21

Villaggio di Babbo Natale a cura dell’Associazione commercianti di Noventa Padovana Open Mind

16 DICEMBRE

ore 20.45

Villa Grimani Valmarana

Incontro con l’Autore Matteo Righetto: presentazione del suo ultimo romanzo La stanza delle mele

17 DICEMBRE

dalle 16 alle 21

Piazza Europa

Villaggio di Babbo Natale a cura dell’Associazione commercianti di Noventa Padovana Open Mind

dalle 17 alle 21

Centro Civico Brugnolo

Natale solidale Noventa 2022:

LUDOBUS con postazioni giocose.

LAB. CREATIVO "L'ALBERO DELLE MERAVIGLIE "per scatenare la vostra Fantasia Natalizia a cura di APS NUTRIMENTI

L'ANGOLO DEI GIOCHI IN SCATOLA

SPAZIOSWAPPING: porta, scambia, sorridi (dalle carte Pokemon ai giochi più belli che non usi più)

PERFORMANCES: Compagnia Artistica FireTale: "I racconti nel sacco" - Reading itinerante accompagnato da flow art dance e fuocoleria;

LIBERA-MENTE WRITERS

A conclusione torneo di calcetto organizzato dai ragazzi del quartiere che si svolgerà ai campi sportivi di Noventana

MERCATINO DELL'USATO: riuso con allegria

Cioccolata calda, Castagne e Vin Brulè

DAL 17 AL 31 DICEMBRE

Biblioteca Comunale – sala polivalente

nei giorni e orari di apertura della biblioteca

Mostra di sculture dell’Artista Luigi Scremin

I sette vizi capitali

18 DICEMBRE

Piazza Europa

Dalle 14.30 alle 19.30

Arrivo di Babbo Natale nella sua casetta di Piazza Europa

dalle 15 alle 21

Villaggio di Babbo Natale a cura dell’Associazione commercianti di Noventa Padovana Open Mind

Animazione con Dottor Clown (ASSOCIAZIONE piccolo Principe, Clinica Mobile del Pupazzo, dedicato ai bambini e ai loro genitori).

23 DICEMBRE

Ore 18

Villa Grimani Valmarana

Concerto Lirico delle Feste

Melodie della tradizione natalizia, arie d'opera e celebri colonne sonore

New Art Chamber Orchestra Direttore Andrea Ferrari

Voci Liriche della "Italian Opera Academy of London"

26 DICEMBRE

ore 16.30

Auditorium Scuola Media G. Santini – Via Valmarana 33, Noventa Padovana

Spettacolo teatrale Quando la Berta filava - I Fantaghirò

Teatro di Attore, burattini e materiale di figura

27 DICEMBRE

ore 16.30

Biblioteca Comunale

Tea Time letture di Natale con Barabao Teatro

dedicato a bambini in età scuola infanzia - primo ciclo scuola primaria

3 GENNAIO

ore 16.30

Biblioteca Comunale

Tea Time letture di Natale con Barabao Teatro

dedicato a bambini in età scuola infanzia - primo ciclo scuola primaria

6 GENNAIO

dalle 15 alle 21

Piazza Europa

Villaggio di Babbo Natale a cura dell’Associazione commercianti di Noventa Padovana Open Mind

ore 17

Zona adiacente agli impianti sportivi di Noventa

Tradizionale falò della Befana a cura della Pro Loco di Noventa Padovana, con vin brulè e cioccolata calda. In questa occasione la Befana farà visita alla casa di riposo di Noventa e distribuirà calzette ai bambini presenti all’esterno, nella zona del falò.

Chiusura della giornata con spettacolo pirotecnico.

