Merry Christmas Montegrotto Terme, tutti gli eventi del fine settimana

Per ogni età e per tutti i gusti: sarà ricchissimo di appuntamenti e di animazioni il fine settimana pre-natalizio di Montegrotto Terme. Sabato ci sarà teatro per bambini al Centro culturale Alda Merini, pop-rock in chiave natalizia in piazzale Stazione e babbi natale musicisti in corso delle Terme. Domenica si inizia alle 15 con la parata dei Babbi Natale in Vespa in piazza Carmignoto dove più tardi, alle 16 e alle 18.30 ci saranno canti natalizi e sigle tv per bambini, mentre nel boulevard di viale Stazione i bambini potranno salire a bordo del risciò di Babbo Natale guidato proprio da lui.

Questo il programma completo:

Sabato 18 dicembre

Piazzale Stazione alle 16 e alle 18.30 circa

The Mods

Una giovane band presenta il suo più bel repertorio rock pop, in chiave natalizia

Animazione itinerante in corso delle Terme alle 16 e alle 18.30 circa

Santa Claus Street Band: 5 Babbi Natale musicisti di una mitica street band

Palazzo del Municipio, dalle ore 18 alle ore 20

Videomapping

Il videomapping sarà ripetuto dopo il tramonto nei giorni 18, 23 e 24 dicembre 2021 e 1, 2, 5 e 6 gennaio 2022. Il videomapping 2021 avrà per tema l'acqua, per raccontare le origini delle Terme; la carezza dell'acqua a una mano che vi si immerge virerà poi verso i temi natalizi come nascita, condivisione, accoglienza, pace, amore, incontro, dono, per poi concludere con una visione vicina alla consueta iconografia natalizia in un paesaggio onirico di stelle. Nel corso delle festività inoltre le vie di Montegrotto Terme saranno allietate dalla filodiffusione natalizia.

Letture/spettacolo con il tè per le famiglie - ore 17 in Biblioteca Civica

Lo Schiaccianoci con Romina Ranzato (6 - 10 anni)

Fritz e Marie, come tutti i bambini, vivono con gioia i giorni del Natale. Un amico di famiglia regala loro uno Schiaccianoci di legno: un oggetto all'apparenza innocuo, ma che darà vita alle più incredibili avventure che i due fratelli abbiano mai vissuto. Una favola senza tempo.

Prenotazione su: https://loschiaccianoci.eventbrite.it

Domenica 19 dicembre

Piazza Carmignoto alle 16 e alle 18.30 circa

Monik Cartoons X-Mas

Cantante per bambini con brani natalizi e sigle tv con animatore cantante natalizio

Animazione itinerante al Boulevard di viale Stazione alle 16 e alle 18.30 circa

Risciò di Babbo Natale: bambini a bordo della magica carrozza di Babbo Natale, guidata proprio da lui!

Babbi Natale in Vespa

Arrivo in Piazza Carmignoto dalle ore 15

Parata a cura del Vespa Club Vespe Padane

Museo del Termalismo Antico e del Territorio, ore 16

D'amore e d’accordo: incontro fra culture e religioni

Visita tematica con aperitivo a cura dell’Enoteca l'Angolo Divino

Tutte le attività sono a prenotazione obbligatoria su 3890235910 o info@museodeltermalismo.it e a pagamento (5 euro).

Per partecipare agli eventi è richiesto il Green Pass.

Il presepe di Villa Draghi

a cura dell'Associazione Villa Draghi

Il Presepe nelle cantine seicentesche di Villa Draghi sarà aperto tutti i giorni festivi a partire da mercoledì 8 dicembre, esclusi i giorni di Natale (25 dicembre) e di Capodanno (1° gennaio).

Orario: dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Per informazioni

Comune di Montegrotto Terme Ufficio Cultura, tel. 049 892 8762 – 049 892 8788

Info web

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1819

