Un weekend dal profumo di lavanda a Va Oltre La Tenuta

Il profumo della lavanda è inebriante. Giunta al massimo della maturazione, restano ancora pochi giorni per poter visitare il labirinto di lavanda più grande d’Italia. Un luogo magico creato con cura e nato dalla passione di Valentina Galesso, per la natura e per la sua fattoria sociale, neo eletta presidente regionale di Donna Impresa Coldiretti, per offrire un viaggio unico nel labirinto ispirato al disegno dei Cavalieri Templari di Notre Dame de Paris e metafora della vita. Furono proprio i Cavalieri Templari ad ideare per la loro iniziazione questo percorso, stimolando così i membri dell’Ordine a sviluppare e riconoscere quelle qualità necessarie per affrontare al meglio il viaggio della vita.

Il labirinto di Va Oltre La Tenuta, accompagna il visitatore in una full immersion nella natura, tra spettacolari tramonti in una cornice unica sita a Bovolenta in provincia di Padova. Il programma è tutto da vivere con la famiglia, con gli amici, con i bambini. Per entrambe le giornate a partire dalle ore 18.30 porta con te le forbici e un cestino è possibile infatti realizzare i propri sacchettini e fusi da profumazione con l’aiuto dello staff in loco.

Sabato 5 agosto dopo la raccolta della lavanda a partire dalle 20 musica con Roberta e Dario rispettivamente voce e tastiera, gustando genuini prodotti locali con l’agribag di Va Oltre. Una cena sotto le stelle accanto ai cavalli e alla lavanda in connessione con la natura.

Domenica 6 agosto a partire dalle 17 sempre con forbici e un cestino per realizzare i sacchettini e fusi da profumazione. A partire dalle 18.30 momento speciale con il dottor Fabio Cappellato in un viaggio alla scoperta di questa potente pianta officinale a partire dalle origini, le leggende, gli usi e le applicazioni, ma anche il messaggio che la natura invia attraverso le piante. Estrazione dell’olio essenziale è possibile assistere a questo processo e portare a casa una preziosa boccetta di idrolato di lavanda. A seguire la cena con l’agribag ricca di genuini prodotti locali per rilassarsi con i suoni e i colori della natura. Per entrambe le serate si consiglia di portare con se un telo per godersi l’esperienza dal prato.

info@vaoltre.it

329 225 3700

Va Oltre La Tenuta via Candiana 2 Bovolenta Padova

https://www.facebook.com/vaoltre/

