Un lungo fine settimana al Campo dei Girasoli

Dopo l’apertura del Campo dei Girasoli, torna un lungo fine settimana con diverse attività per grandi e piccoli.

Sabato 8 aprile

Si inizia sabato 8 aprile con l’evento Picasso Day a cura di Artemisia. Una giornata tra arte e natura per commemorare il 50° anniversario della morte del grande pittore Pablo Picasso. Per tutta la giornata il Campo dei Girasoli sarà arricchito da una mostra d’arte e un concorso per gli artisti espositori in cui verrà premiata l’opera ritenuta più fedelmente ispirata alla Pittura di Picasso. Inoltre per tutti gli amanti della pittura en plein air è possibile portare tela e pennello e dipingere in autonomia con la supervisione di un maestro di Artemisia. Infine, sono previsti - dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 15 - laboratori per bambini Per maggiori informazioni artemisiassociazione@gmail.com o whatsapp 3409108685

Sempre nel pomeriggio (alle ore 15) una giornata dedicato agli animali dell’aia per conoscere e ammirare l’allegra fattoria del Campo dei Girasoli. Per la visita guidata è previsto un contributo di 5euro. Iniziativa realizzata con il contributo del progetto Rete C.E.E.T. – ARCI

Il giorno di Pasqua Campo dei Girasoli sarà aperto dalle 16 per un aperitivo Djestivo, in consolle Zerorulez Dj ( Hip Hop, RnB).

Lunedì 10 aprile

Una divertente giornata di Pasquetta a due passi dalla città. Dalle 10.30 è prevista la caccia agli ovetti per i bambini. Lunedì 10 aprile a partire dalle 12.30 la tradizionale grigliata. La carne è di allevamento mantovano non intensivo a conduzione familiare. Prevista anche la versione vegetariana e un menù per i bambini. Per partecipare alla grigliata, obbligatoria la prenotazione su Eventbrite. Ma non è tutto. Alle 15.30 Djset/percussion di Lorenzo Rigo per ballare e divertirsi tutto il pomeriggio

