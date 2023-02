Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria per bambini e accompagnatori (ammessa la presenza di 1 accompagnatore per bambino)

Sabato 4 febbraio 2023 al Museo Eremitani | Sala del Romanino, piazza Eremitani 8 | Padova

ore 15.15 accoglienza partecipanti

accoglienza partecipanti ore 15.30 inizio attività

Un pomeriggio con Giotto al Museo Eremitani (per bambini 5/10 anni)

Lettura animata del libro per l'infanzia "In Corso d'Opera - Giotto", scritto da Stella Nosella e illustrato da Andrea Alemanno – editrice L’orto della Cultura.

"Cari bambini e care bambine, ragazze e ragazzi, genitori, nonni e nonne, zie e zii, amiche e amici, siete invitati al Museo Eremitani sabato 4 febbraio per fare conoscenza di Giotto e del suo giovane garzone, protagonisti del libro per l'infanzia "In Corso d'Opera - Giotto", scritto da Stella Nosella e illustrato da Andrea Alemanno".

L'evento, a ingresso gratuito su prenotazione, è dedicato ai bambini fra i 5 e i 10 anni. Il personale dei Musei Civici aspetterà i giovani ospiti alle ore 15.15 presso la biglietteria del Museo per accompagnarli in Sala del Romanino per una lettura animata de "In Corso d'Opera – Giotto", in un pomeriggio all'insegna della scoperta e del divertimento. Al termine dell'animazione, Giotto e gli autori si concederanno ai piccoli fan per firmare autografi e farsi fotografare.

È prevista la presenza di un solo accompagnatore per ciascun minore quindi, per lasciare spazio ai bambini, gli adulti saranno invitati a visitare la mostra "Mimmo Paladino. Pulcinella" nella sala esposizioni adiacente la Sala del Romanino o a fermarsi in caffetteria del Museo al piano terra, uno spazio accogliente di nuova concezione che permette di regalarsi una pausa di gusto nel cuore di un luogo accogliente e immerso nel verde di un bellissimo chiostro.

La pubblicazione “In Corso d'Opera - Giotto”, edita dalla Casa Editrice "L'orto della cultura" sarà disponibile per l’occasione presso il bookshop del Museo Eremitani.

Al termine dell'incontro ogni partecipante potrà ritirare un simpatico gadget.

Qui trovate il link per la prenotazione, si raccomanda di iscrivere sia il bimbo che l’adulto!

