Torna a Padova "Fuckup Nights", l’evento che parla di fallimento e insuccessi professionali

Dopo il grande successo dell’esordio, lo scorso 3 luglio, il brillante format culturale Fuckup Nights, nato in Messico nel 2012 e presente in più di 300 città del mondo, torna a Padova con la seconda edizione: protagoniste storie di fallimento e insuccesso professionale e personale da condividere e discutere con il pubblico. Tra gli ospiti della seconda serata il celebre Maestro Pasticciere Campione del Mondo Luigi Biasetto e Amedeo Lombardi, fondatore di HOME FESTIVAL uno dei grandi eventi più rilevanti nella scena musicale del Veneto. Quella di Lombardi sarà la prima apparizione pubblica a riguardo. Il format negli anni è stato citato da numerosi media tra cui Forbes, New Yorker, Huffington Post e BBC.

Il movimento culturale Fuckup Nights è nato in Messico nel 2012 ed è presente in più di 300 città del mondo distribuite in circa 90 Paesi; si pone l’obiettivo di sfatare la connotazione negativa riguardante il fallimento.

Ad ogni incontro, tre o quattro relatori, provenienti da percorsi ed esperienze variegati, raccontano in 7 minuti e 10 immagini ciascuno ciò che hanno appreso dai loro piccoli e grandi insuccessi professionali, personali e imprenditoriali.

Al termine di ogni intervento è previsto un confronto diretto col pubblico dell’evento, con domande e risposte o riflessioni proposte dai presenti. Il format prevede 3-4 eventi all’anno per città.

Le Fuckup Nights devono essere soprattutto un momento da vivere in modo leggero – ma non superficiale – e ironico, e non a caso spesso sono indicate con l’acronimo FUN. L’ambiente è informale e solitamente c’è spazio per un drink tutti insieme.

A portare il format in città la professionista nel settore della comunicazione Gaia Dall’Oglio, licenziataria di Fuckup Nights Padova da maggio 2023.

Perché la scelta di un parcheggio sotterraneo come location? Perché le storie di insuccesso e fallimento difficilmente trovano luce, spesso sono sommerse, nascoste, immerse nella vergogna e nel timore, pertanto vanno cercate in modo diverso.

La dimensione sotterranea diventa simbolo dell’insuccesso ma, grazie all’evento e alle numerose attività di comunicazione correlate, le storie, i messaggi e gli insegnamenti ad esse associati troveranno la luce e il coraggio per emergere. Essendo previste più date all’anno, non si esclude tuttavia che gli eventi possano anche essere itineranti e “trovare luce nel tempo”.

Racconta Dall’Oglio: «Non mi aspettavo il grande successo della prima data, il format è poco conosciuto in Italia e a Padova. Il pubblico del 3 luglio è uscito entusiasta e noi organizzatori con loro. Se in quell’occasione abbiamo esaurito i biglietti gratuiti in sole 10 ore, ancora prima di annunciare gli speaker, questa volta i biglietti sono durati solo un’ora. E gli speaker, anche in questo caso, non erano stati ancora rivelati.

Nel nostro Paese il concetto di insuccesso, accompagnato nella maggior parte dei casi da un pesante stigma, è finalmente sempre più ricorrente nella pubblicistica e al centro del dibattito sociale. Bisogna stare molto attenti a non scadere in facile e banale retorica, ma credo siamo sulla strada giusta. Sono molto contenta di sapere che il pubblico è davvero eterogeneo: tanti studenti, imprenditori, professionisti, semplici curiosi che hanno voglia di contribuire alla missione del format, e cioè sdoganare l’idea che dei nostri errori sia meglio sempre e comunque non parlare. Mi sto impegnando per portare storie più variegate possibili, perché sia chiaro che l’errore è “alla portata di tutti” e in ogni contesto. Non solo storie di start-up innovative quindi, anzi!

Ringrazio di cuore il Comune di Padova che patrocina l’evento, il Gruppo dei Giovani Imprenditori di Confcommercio della provincia di Padova e il loro Presidente Massimiliano Losego, le persone e tutti i partner che hanno deciso di supportare l’iniziativa fin dal principio e senza esitazione, dimostrando fiducia incondizionata nel format e in quanti stanno rendendo possibile l’edizione padovana. Ognuno di loro ha dimostrato grande sensibilità verso la tematica, ritenendo il format lodevole e meritevole di attenzione».

A condurre la seconda data padovana sarà nuovamente la licenziataria del format Gaia Dall’Oglio questa volta affiancata da un’altra brillante personalità di Padova, che prende il testimone da Mary G.Baccaglini: la cantante e soprano padovano Stefania Miotto.

Il ciclo di eventi può contare sul patrocinio del Comune di Padova, sul supporto del Gruppo dei Giovani Imprenditori di Confcommercio-ASCOM Padova, di APS Holding SpA, BCC Banca Patavina, zero12 srl, Caratti E Poletto, Birra Castello SpA, Roberto Industria Alimentare, Ceccato Motors, Crash Baggage, Nalesso, Quadro Advertising, Maila Photos & Stories, This MARKETERs life, e Sgaialand.it

Gli speaker di Fuckup nights Padova vol. 2

Luigi Biasetto, Maestro Pasticciere

Il Maestro Luigi Biasetto nasce a Bruxelles, la città del cioccolato per eccellenza. Qui si diploma Mâitre Pâtissier Chocolatier Confiseur Glacier. Lavora nei più importanti laboratori della capitale belga, dove intreccia amicizie professionali e durature con personaggi di spicco nello scenario della pasticceria contemporanea.

Le sue origini veneziane lo rendono curioso verso le tecniche decorative dei maestri vetrai, dai quali sviluppa l’abilità di trasformare un semplice elemento in un capolavoro: lo zucchero diventa un cigno o si materializza magicamente in un fiore.

Tornato in Italia negli anni ‘90 mette radici salde a Padova iniziando a collezionare numerosi successi, primo fra tutti la vittoria della Coupe du Monde de la Patisserie nel 1997. Per lui ogni vittoria non rappresenta un punto di arrivo ma una sfida al continuo miglioramento, una sfida oltre i limiti.

Membro AMPI e Relais Desserts, associazione nata in Francia nel 1983 che riunisce l’élite mondiale della pasticceria, ha fondato il Metodo Biasetto: un nuovo modello per la preparazione dei dolci che include la ricerca continua di nuovi processi di produzione senza mai perdere di vista la centralità della figura umana.

Titolo speech: L’ingrediente dell’insuccesso

Sabrina Comin, Contemporary Art Freelance

Sabrina Comin opera da quindici anni nel settore dell’Arte Contemporanea occupandosi, da un lato dell’ideazione e organizzazione di mostre ed eventi, dall’altro dell’attivazione di processi creativi virtuosi all’interno di ambienti non convenzionali, nella convinzione che l’arte abbia un ruolo sociale fondamentale in termini di innovazione, welfare e sostenibilità.

Dal 2012 al 2022 ha diretto TRA Treviso Ricerca Arte APS, Istituzione culturale di rilievo nazionale, nota per l’importante ruolo di promozione di giovani artisti e l’impegno per la divulgazione dell’arte contemporanea nel territorio veneto.

Dal 2022 collabora con la Fiera di Arte Contemporanea Artverona nell’area VIP Experience & Corporate Relations.

Tra il 2021 e il 2023 ha collaborato con il Dipartimento di Management dell’Università di Ca’ Foscari di Venezia, in qualità di curatrice e mediatrice culturale all’interno di innovativi progetti di residenza artistica presso le aziende (Es: Irinox spa, Arper spa e Tessitura Luigi Bevilacqua).

Dal 2007 al 2012 ha lavorato presso la Galleria Michela Rizzo di Venezia, di cui è stata Direttrice a partire dal 2009, occupandosi tra l’altro, dell’organizzazione di mostre di rilievo internazionale presso il Museo Correr, il Museo Ca’ Rezzonico e il Museo Ca’ Pesaro di Venezia.

Titolo speech: L’Arte di cadere

Amedeo Lombardi, founder HOME FESTIVAL

Consulente aziendale, amante della musica, curioso giramondo e apprendista ultrarunner. Amedeo Lombardi, nato a Benevento ma cittadino del mondo, è riuscito a realizzare il suo sogno diventando parte integrante di un territorio. Partendo come barista, riesce a gestire un suo bar e fonda l’Home Festival, un evento internazionale tra i festival musicali più importanti d’Europa, che ha portato in tre giorni più di 100.000 visitatori a Treviso, per poi approdare al San Giuliano di Mestre.

Dopo avere ascoltato e letto le parole di altri sulla fine di quel sogno, Amedeo a Fuckup Nights Padova racconterá come è stato svegliarsi.

Titolo speech: Ora canto io

Le presentatrici

Gaia Dall’Oglio

Licensee e organizzatrice delle Fuckup Nights padovane, ha portato il format internazionale in città. È socia e co-direttrice della storica agenzia di creatività pubblicitaria Caratti E Poletto; è docente universitaria di Comunicazione in IUSVE nei campus di Mestre e Verona, dove insegna anche al Master Food&Wine 4.0. Editor del blog veneto Sgaialand.it è speaker a eventi sul tema dell’empowerment e della comunicazione, e presentatrice di numerosi eventi culturali in tutto il territorio regionale.

Stefania Miotto

Soprano Padovano, completa gli studi musicali laureandosi in canto al Conservatorio Cesare Pollini. Ha vinto concorsi lirici nazionali e internazionali e si è perfezionata con rinomati artisti come Daniela Dessì e Mirella Freni, Claudio Desderi, Alberto Terrani. La sua carriera concertistica spazia dalla Cina alla Germania, dalla Francia all’Italia. Oltre alla musica classica, ha partecipato a musical e operette, ottenendo successo anche in trasmissioni televisive sulle reti nazionali. Ha collaborato con artisti noti del mondo della lirica ma anche del pop come Katia Ricciarelli, Vittorio Terranova, Alessandro Safina, Roby Facchinetti, Cheryl Porter.

Nel 2021 ha pubblicato il suo primo video originale ‘Camminerò’ girato nella riserva naturale di Porto Caleri. Il grande successo ottenuto, con migliaia di visualizzazioni su YouTube, ha portato nel 2022 alla realizzazione del secondo video ‘Incantico’, nell’ambito di un progetto inserito nelle celebrazioni di Padova Urbs Picta.

A settembre 2022 ha preso parte alla 79a Mostra del cinema di Venezia negli spazi di Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior del Lido con il progetto “Mestieri all’Opera” vestendo i panni de #lacantantelirica, personaggio ironico, simpatico e a volte irriverente capace di strappare a tutti un sorriso nei momenti più gioiosi e in quelli più difficili. Un percorso musicale e artistico straordinario, intessuto di successi nazionali e internazionali, dove la voce sublime si è fusa con la passione per il teatro e la musica moderna, lasciando un’impronta indelebile nei cuori del pubblico di tutto il mondo.

Info web

Sito web: https://www.fuckupnights.com/city/padova

https://www.tickettailor.com/events/fuckupnightspadova/1033704?

Instagram: @fuckupnights_padova

LinkedIn: Fuckup Nights Padova