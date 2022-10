“Zuppa di sasso”, spettacolo per famiglie al Teatro Ferrari

Biglietto unico euro 4, ridotto nonno a teatro (euro 10 per un nonno e due nipoti)

“Il teatro per le famiglie 22-23” avrà quest’anno 7 titoli in 6 date e comincerà d omenica 6 novembre alle ore 16 con lo spettacolo “Zuppa di sasso” una produzione Accademia Perduta / Romagna Teatri, adatta a bambini a partire dai 3 anni . È una storia di furbizia, fiducia, amicizia, condivisione, curiosità. Una fiaba ricca di elementi magici che affonda le radici in antiche tradizioni e racconti popolari, che conserva intatto il suo fascino e racconta la bellezza dello stare insieme.

Biglietto unico euro 4, ridotto nonno a teatro (euro 10 per un nonno e due nipoti).

Posti ancora disponibili, acquistabili on line su www.vivaticket.it, a Camposampiero presso la Libreria Costeniero o prenotabili su www.teatroferrari.it.

Foto articolo da comunicato stampa - ©MarinaMFoto