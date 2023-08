Festa dell'Assunta alla parrocchia di Campodarsego

Festa patronale della Parrocchia di Campodarsego in occasione della celebrazione di Maria Assunta. Cinque giorni di festa con ricche proposte culinarie, musica dal vivo, nutrito lunapark e la novità del 1° festival degli artisti di strada oltre che un area dedicata ai giochi in legno per bimbi e famiglie tutto rigorosamente ad accesso libero.

Segui le pagine Fb e Instagram della Parrocchia di Campodarsego per rimane aggiornato sugli eventi. Musica live con Mascalzoni latini, Novaluna Band Party, The RockStar Show, Rotti X Caso, Tributo Italiano. Giochi in legno con "La tana dei tarli" e "L'arte del gioco" e il 1° Festival degli artisti di strada con Bubble on Circus, Teatro dei Piedi, Mr.Coso, Arlecchinate, Cometa Circus.