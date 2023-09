Festa dello Champagne in tour il 30 settembre 2023: 6 produttori, 13 champagne in degustazione, consumazione illimitata per la festa tributo allo Champagne.

Dalle 19 alle 22.30

Villa Bignago

Arquà Petrarca, Padova

È con immenso piacere che vi annunciamo il tanto atteso evento che ci ha fatto appassionare per 5 edizioni. In questa occasione la Festa dello Champagne si sposta da Senigallia ed arriva sui Colli Euganei ad Arquà Petrarca, in provincia di Padova. Arquà Petrarca è un affascinante borgo medievale, rinomato per la sua bellezza pittoresca che offre ai visitatori un'atmosfera tranquilla, stradine acciottolate e una ricca storia culturale. Arquà Petrarca, infatti, è il paese famoso per essere la residenza del celeberrimo poeta Francesco Petrarca. Nelle vicinanze di Arquà Petrarca, puoi visitare la città storica di Padova, famosa per la Cappella degli Scrovegni e gli affreschi di Giotto. Inoltre, le vicine Terme Euganee offrono opportunità di relax e bellezze naturali.

L’evento prende vita grazie alla collaborazione tra TREGALLI e l’Enoteca Caveau di Monselice e con gli amici di Villa Bignago Eventi, che ci ospiteranno nella loro splendida dimora. La Festa dello Champagne sarà una serata unica nel suo genere e dedicata agli amanti del buon bere, animata da bollicine, musica e cucina gourmet, in una veste tutta nuova. L’evento sarà infatti IN TOUR, andiamo lontani da casa, nella suggestiva Villa Bignago: un’elegante dimora settecentesca immersa nel verde ad Arquà Petrarca.

La Festa dello Champagne nel 2023 vede la presenza di 6 produttori francesi che presenteranno 13 delle loro migliori etichette, da degustare con piatti appositamente studiati per la serata.

Prenotazione obbligatoria 90 euro a persona, biglietto acquistabile online su tregalli.it.