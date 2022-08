Festa d'estate in vigna alla Cantina Montegrande a Rovolon

Pronti a esprimere desideri? Avete preparato la lista? Avrete una serata intera per affidarli alle stelle...

Alla nostra Festa d'Estate in vigna!

Quando

Venerdì 12 agosto 2022 dalle 19 ... A mezzanotte

Dove

Tra le vigne che contornano la nostra enoteca in via Madonnina 29 a Rovolon (sotto alla cantina)

Come funziona

Vi prepariamo un kit con 10 coupons a 30 euro... Compreso nel kit vi diamo calice, bisaccia e mezzo litro di acqua...

Cosa potete prendere con i coupons

Il panino del contadino 3 coup.

Il piatto di crudo Veneto Dop 3 coup.

La degustazione di formaggi 2 coup.

La crostata di ciliegie 2 coup.

I vini

La linea classica e le bollicine 1 coup.

Le riserve 2 coup.

E una sorpresa...

Un nuovo vino che siamo orgogliosi di presentarvi e farvi assaggiare... direttamente e incredibilmente (se non cambia idea) dalle mani e dalla voce di Raffaele...

Nel kit è compreso anche: un bel fresco, un cielo stellato, i nostri bellissimi Colli Euganei, erba soffice, filari accoglienti... Per chi vuole tavoli e sedie.

La simpatia e la voglia di stare bene la portiamo tutti insieme...

Quindi vi aspettiamo!

Vi chiediamo di prenotare per accogliervi al meglio ... Come sempre o chiamando in cantina 049.5226276 o mandando un massaggio a Paola https://wa.me/393285724600

I nostri partner per l'evento sono Azienda Agricola Valle Madonnina e @Salumificiofontanaeste

