Festa dei sùgoi e mercatino solidale

Giornata di festa a Conselve domenica 8 ottobre! In piazza Cesare Battisti la Pro Loco organizza la tradizionale festa dei sùgoi, prodotti con l'eccellente uva raboso che darà vita fra qualche mese all'unico DOCG della provincia di Padova, il Friularo! Le degustazioni sono previste nel pomeriggio. Nel piazzale antistante il Prà il GAS del Conselvano organizza il mercatino dell'economia solidale.

Ricco il programma sia al mattino che al pomeriggio in entrambe le piazze, che saranno fra loro collegate in via Vittorio Emanuele II da altri 2 eventi:

il mercatino del baratto organizzato dagli studenti dell'Istituto comprensivo;

il circolo scacchistico padovano Guido Cortuso che darà modo a tutti di giocare e di imparare il gioco.

L'intero centro storico sarà dunque dedicato alla riscoperta delle tradizioni, al gioco, al divertimento, agli acquisti. Vi aspettiamo!