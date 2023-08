Festa dello sport di Noventa Padovana

Il prossimo 3 settembre, lo sport scende letteralmente in piazza a Noventa Padovana. Infatti, a partire dalle ore 10 del mattino, Piazza Europa (la piazza principale del Comune), sarà animata da una ventina di associazioni sportive.

Questo evento non è una novità per il territorio comunale di Noventa Padovana. Infatti, dopo un periodo piuttosto lungo di anni, l'assessorato allo sport d'intesa con l'intera Amministrazione comunale, l'anno scorso ha voluto ripristinare la tradizione della festa dello sport. Lo scopo dell'evento è duplice. Da un latto offrire alla popolazione del Comune di Noventa Padovana e dei Comuni limitrofi la proposta sportiva offerta dalle associazioni sportive che operano nel territorio. Dall'altro lato offrire alle associazione la possibilità di avere una "vetrina esclusiva" come Piazza Europa per mostrare il proprio patrimonio culturale e sportivo.

Dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18 sarà possibile assistere a dimostrazioni, partecipare a lezioni gratuite, e soprattutto chiedere informazioni su sport di squadra e discipline sportive individuali, per bambini, bambine e persone giovani e adulte. Come per l'edizione dell'anno scorso, anche quest'anno un'associazione che opera sul territorio del Comune di Noventa Padovana è stata nominata associazione capofila. Facendosi carico di collaborare con l'Amministrazione comunale nell'organizzazione dell'evento. Quest'anno è stata scelta la A.S.D. Drago azzurro. Un'associazione che promuove una cultura del benessere sia fisico che psicologico attraverso differenti proposte, il cui presidente è Francesco Russo, studioso, praticante ed insegnante di Taiji Quan (???) e di QiGong (??).

La scuola di arti marziali tradizionali Drago Azzurro attraverso l'insegnamento di discipline come il QiGong (??), una ginnastica del benessere cha ha iniziato a svilupparsi in Cina intorno quasi 2500 anni fa, che permette attraverso movimenti dolci di mantenere il corpo agile e flessibile, e attraverso la concentrazione e la respirazione di gestire gli stati di tensione e stress, e come le arti marziali tradizionali cinesi Taiji Quan (???), conosciuto anche come Tai Chi, e Baji Quan (???), promuove il benessere della persona ed i principi di lealtà, di rettitudine, di benevolenza e di coraggio.

La giornata si concluderà alle ore 18 con la premiazione degli atleti e delle atlete residenti nel Comune di Noventa Padovana che nella stagione sportiva 2022-23 hanno saputo distinguersi raggiungendo risultati ragguardevoli.

Info: https://www.dragoazzurro.it/it/eventi/20230903.aspx.