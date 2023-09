Festa del recupero e dell’energia pulita con Legambiente in Prato della Valle

In occasione della Festa Provinciale del Volontariato organizzata dal Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo, torna la Festa del Recupero e dell'Energia Pulita di Legambiente, realizzata con il sostegno del Settore Ambiente del Comune di Padova.

Appuntamento domenica 1 ottobre, in Prato della Valle dalle 10 alle 19

«Come ogni anno - dichiara Francesco Tosato, Vicepresidente di Legambiente Padova - ci saranno più di 40 stand di realtà cittadine impegnate per lo sviluppo sostenibile con laboratori, giochi, punti informativi e molto altro, a dimostrazione del fatto che le tematiche della transizione ecologica sono sempre più al centro delle nostre vite».

In particolare uno dei temi portanti della Festa di domenica è lo sviluppo dell’economia circolare in città, che con una percentuale di raccolta differenziata di poco superiore al 60% è ancora troppo bassa rispetto agli obiettivi previsti dal piano regionale che invece fissa all’80% l’obiettivo da raggiungere entro il 2030. “Dopo 20 anni dalla prima introduzione del sistema porta a porta in città, prosegue Tosato, è ora che il servizio venga finalmente esteso a tutto il Comune, coinvolgendo anche i rioni che ancora mancano all’appello. Dovrà inoltre essere introdotta progressivamente la tariffa puntuale che tenga conto dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza, consentendo così di applicare il principio per cui chi più inquina, più paga, che è di grande importanza per ridurre al minimo la frazione dei rifiuti indifferenziati che vengono smaltiti attraverso discariche e inceneritori”.

L’assessore all’Ambiente Andrea Ragona: «La Festa del Recupero e dell’Energia Pulita, nella cornice della festa del volontariato provinciale, è un importante appuntamento che ogni anno aiuta a tenere alta l’attenzione su temi strategici per la nostra città. Quest’anno coincide anche con il primo giorno in cui si applicano le misure antismog, e sappiamo bene come la qualità dell’aria risulta essere una delle maggiori criticità che dobbiamo affrontare.

Non solo sosteniamo e promuoviamo l’iniziativa, ma domenica saremo presenti con lo stand di Informambiente, per fornire informazioni e materiale sulle principali tematiche ambientali e sui progetti europei che vedono Padova impegnata in prima linea per la salvaguardia dell'ambiente, a partire da NetZeroCities, che vede Padova tra le cento città europee che dovranno raggiungere la neutralità climatica nel 2030, come richiesto dalla Commissione Europea. Saranno inoltre presenti anche gli esperti dello Sportello Energia Padova, il servizio di consulenza gratuito dedicato ai residenti del Comune di Padova».

La giornata

La festa offrirà anche attività ludiche e ricreative. Lo stand dell’Eco-Pesca: per vincere oggetti recuperati pronti ad una nuova vita. Allo stand Premiamo la Raccolta Differenziata chi risponderà ad un quiz sul corretto conferimento dei rifiuti riceverà un premio verde, mentre nel gioco Cambia le Cose i più piccoli potranno divertirsi a “liberare” la natura. Immancabile l’Abbatti il Muro! tiro al bersaglio per abbattere il muro di cemento. Novità di quest'anno è lo spazio dedicato alla Asta alla Vista, dove si potranno trovare oggetti preziosi donati da realtà amiche e artisti in supporto a Legambiente. Per ottenere gli oggetti sarà sufficiente accettare l’offerta minima consigliata o proporre un valore più elevato. Per tutta la giornata sarà aperto l’Eco-Bar, con prodotti locali e bevande.

Non mancheranno spettacoli musicali e momenti di animazione per grandi e piccini: alle 11 Luca Mancini si esibirà in uno spettacolo di Teatro di Strada denominato Clavomatic, mentre dalle 17 musica e balli con i Minimal Klezmer. Inoltre per tutto il giorno ci saranno i Giochi Dimenticati, i bellissimi giochi in legno e tradizionali di Ludovico Pamio, che offriranno divertimento assicurato per grandi e piccini!

Info web

https://www.legambientepadova.it/festa-del-recupero-e-dellenergia-pulita-2023/

Foto articolo da https://www.legambientepadova.it/festa-del-recupero-e-dellenergia-pulita-2023/