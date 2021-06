Festival delle Basse 2021: tutto il programma completo

Tutte le info da https://www.festivaldellebasse.it/

Dal 18 al 20 giugno 2021 il Festival delle Basse torna per la sua quinta edizione con una nuova veste e darà vita a 3 giorni di programmazione itinerante che toccherà diversi comuni a sud della provincia di Padova: Sant’Elena, Granze, Villa Estense, Megliadino San Vitale, Borgo Veneto, Montagnana, Merlara, Urbana, San’Urbano, Casale di Scodosia.

Un nuovo formato, quindi, che “occuperà” temporaneamente alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio – più o meno noti – tra argini, ville, prati, piazze, idrovore e chiese con tanti piccoli eventi diffusi, incontri, concerti e spettacoli, ma anche itinerari speciali a piedi e in bicicletta.

transumanze /tran·su·màn·ze/

A fare da filo conduttore sarà l’idea di transumanza, di passaggio, di attraversamento e a tracciare la rotta di questa peregrinazione, di questo attraversamento sarà l’acqua nelle sue molteplici forme, un elemento che ha determinato la storia e la geografia della Bassa Padovana, e il cui valore simbolico di purificazione e rinascita appare oggi più che mai, nel particolare contesto storico che stiamo vivendo, forte.

«Dopo due anni di pausa, quindi, il Festival delle Basse ribadisce la propria vocazione a promuovere un turismo culturale, sostenibile e inclusivo, e lo fa offrendo un’occasione nuova per ritrovarsi e stare assieme, nel totale rispetto della sicurezza e del benessere di tutti coloro che parteciperanno.

Vi aspettiamo!»

Sicurezza

Gli spazi che accolgono gli eventi hanno una capienza ridotta nel pieno rispetto delle normative volte al contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria

https://www.eventbrite.it/o/festival-delle-basse-33163310467

Il programma

Transumanza 1 / Dall’acqua alla villa

Tour in bici ad anello tra Granze, Sant'Elena, Sant'Urbano e Villa Estense

Frida Bollani Magoni in concerto

CALICANTO in Concerto dei 40 anni

``Neri Marcorè Le mie canzoni altrui``

Transumanza 2 / In-Canti tra Tera e Aqua

Camminata di musiche e racconti con Calicanto e Toni Mazzetti

Transumanza 3 / Tra argini, canali e grandi valli

Tour in bici ad anello tra Megliadino San Vitale, Borgo Veneto, Casale di Scodosia

CALICANTO in Concerto dei 40 anni

Cattedrali

Concerto di musica sacra per organo liturgico e voce con Antonella Ruggiero (voce) e Roberto Olzer (organo)

Transumanza 4 / Terre d'acque, boschi e fiumi: la Montagnana che non conosci

Transumanza 5 / ...E l'acqua la fece bella

Vinicio Capossela, concerto meditativo

Cristiano Godano - Mi ero perso il cuore

Passeggiata disegnata dell'albero radice

Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni con Marina Girardi

Transumanza 5 / ...E l'acqua la fece bella

Coro Mondine di Novi di Modena e Mirko Artuso

Transumanza 5 / ...E l'acqua la fece bella

Passeggiata disegnata dell'albero radice

Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni con Marina Girardi

Passeggeri

Taccuino musicale di un viaggio straordinario

``Nel mezzo del casin di nostra vita con Maurizio Lastrico``

Il bello e il buono dell’agricoltura del territorio al Festival delle Basse

Grazie alla collaborazione con il Distretto del Commercio #TerredelleBasse, nell’arco dei tre giorni di Festival, sarà presente anche l’agricoltura, con il suo straordinario patrimonio di tipicità e di qualità, elemento distintivo e identitario del territorio, espressione autentica del legame ancora forte con una terra generosa e fertile, con una dimensione rurale che ha saputo stare al passo con i tempi e cogliere le occasioni di sviluppo e crescita.

Questi gli appuntamenti nei quali potrete trovare tutte le proposte “ad alto contenuto locale”:

Venerdì 18 giugno

A Villa Estense, dalle ore 18, mercato degli agricoltori con promozione e degustazione prodotti del territorio.

A Sant’Elena, in occasione del concerto di Fausto Torres, promozione e degustazione prodotti del territorio.

Sabato 19 giugno

A Megliadino San Vitale, in occasione della camminata e del tour in bici, fornitura dello “zainetto pic nic con i prodotti del territorio” (solo su prenotazione: per prenotare invia un messaggio Whatsapp al numero 335375257 entro giovedì 17 giugno, con le seguenti info: nome evento, nome e cognome di chi partecipa e il n. di zainetti prenotati).

A Ponso, in occasione del concerto di Fausto Torres, promozione e degustazione dei prodotti del territorio.

Domenica 20 giugno

A Merlara, in occasione del concerto del Coro delle Mondine di Novi di Modena, promozione e degustazione dei prodotti del territorio.

A Urbana, dalle ore 10.00 mercato degli agricoltori, laboratori didattici, picnic con possibilità di prenotare lo speciale “zainetto picnic con i prodotti del territorio”.

Gli altri appuntamenti nei comuni del Distretto del Commercio Terre delle Basse e a Montagnana

Venerdì 18 giugno

SANT’ELENA (PD)

VISITE GUIDATE

– dalle 15:30 alle 16:30 visite guidate al Museo contadino a cura di Resio Veronese

per info: 3471167762

VILLA ESTENSE (PD)

APERTURE STRAORDINARIE

– Museo Civico dei Villaggi Scomparsi presso palazzo Valentinelli via Municipio, 22. Per prenotazioni: ago.merlin@gmail.com – 3389654483

– Archivio Storico del Comune di Villa Estense presso Casa della Socializzazione Viale Municipio, 8. Per prenotazioni: segnidicarta@gmail.com – 3481501181

– Palazzo San Bonifacio-Ardit via C. Battisti, 1. Per prenotazioni: palazzoardit@gmail.com o sul sito https://www.palazzosanbonifacioardit.it/

– Museo della Civiltà Contadina presso palazzo Salvan via Municipio, 17 – orari 18.30 / 23.00. Per informazioni e prenotazioni: 320 2511121

INCONTRI

– ore 19.00 nel Brolo della Chiesa parrocchiale presentazione del volume Ville di Villa – Storie di famiglie e di palazzi.

VISITE GUIDATE

– chiesa Ss. Andrea Apostolo e Colomba, via Roma 9, ore 18.00 visita guidata nella Chiesa parrocchiale Ss. Andrea Apostolo e Colomba

MOSTRE E MERCATI

– Mostra del ricamo presso palazzo Valentinelli via Municipio, 22 dalle ore 18.00 – aperto anche sabato 19, domenica 20 e il 25, 26 e 27 giugno

Per prenotazioni e informazioni mail ago.merlin@gmail.com – 338 9654483

– MERCATO SERALE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO piazza Valentinelli dalle ore 18.00

GRANZE (PD)

VISITE GUIDATE

–Villa Ca’ Conti, Via Gazzolo, 1129

venerdì 18 giugno, turni di visita ore 15.30 e 17.00

Visite guidate a pagamento (10€) con prenotazione obbligatoria: Emilia 389 237 0310

CASALE DI SCODOSIA (PD)

VISITE GUIDATE

– Villa Correr, Via Correr, 73

venerdì 18 giugno dalle 14.30 alle 19.00

Ingresso libero, senza prenotazione. Saranno visitabili il parco, il museo e la villa dall’esterno. Entrata gratuita.

CASTELBALDO (PD)

VISITE GUIDATE

– Chiesa Madonna della Neve, Via S. Zeno

venerdì 18 giugno, turni di visita ore 16.00 e 18.00

Ingresso gratuito con prenotazioni obbligatorie: Gianni Pasqualin 3487399408

CARCERI (PD)

VISITE GUIDATE

– Abbazia e Museo della Civiltà Contadina di Carceri, Via Camaldoli, 4

venerdì 18 giugno unico turno ore 16.30

visite guidate a offerta libera con obbligo di prenotazione: Antonino cell. 3346402126

Sabato 19 giugno

CASALE DI SCODOSIA (PD)

VISITE GUIDATE

– Villa Correr, Via Correr, 73

sabato 19 giugno dalle 9.00 alle 20.00

Ingresso libero, senza prenotazione. Saranno visitabili il parco, il museo e la villa dall’esterno. Entrata gratuita.

URBANA (PD)

VISITE GUIDATE

– Museo delle Antiche Vie ex Monastero di San Salvaro, Via Pozzotto, 3

sabato 19 giugno, turni di visita ore 10.00, 15.30 e 17.00

visite guidate a offerta libera con obbligo di prenotazione: Gianluca cell. 3397967697

CARCERI (PD)

VISITE GUIDATE

– Abbazia e Museo della Civiltà Contadina di Carceri, Via Camaldoli, 4

sabato 19 giugno turni di visita ore 10.00 e 15.00

visite guidate a offerta libera con obbligo di prenotazione: Antonino cell. 3346402126

MONTAGNANA (PD)

VISITE GUIDATE

– Sabato 19 Giugno il Museo Civico “A. Giacomelli”, ospitato entro l’antica cornice di Castel San Zeno, sarà aperto con visita guidata nei seguenti turni di visita: ore 10.30, 11.30, 16.00, 17.00, 18.00

L’antico corso del fiume Adige, i boschi e le paludi che caratterizzarono i primi insediamenti nel territorio montagnanese, l’indissolubile legame tra la città e le vie d’acqua si svela anche attraverso i reperti conservati all’interno del Museo Civico “A. Giacomelli”, che attraverso le sue 5 sale ripercorre le principali fasi della storia cittadina.

Costo del biglietto d’ingresso intero € 2,50 – ridotto € 1,50

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico Iat 0429. 81320 ufficioturistico@comune.montagnana.pd.it

Sabato 19 giugno visita alla Torre di Ezzelino

Con i suoi 40 metri di altezza la Torre di Ezzelino, l’edificio più antico di Montagnana, domina il panorama sull’antico borgo. Salire sino alla cima significa lasciar correre lo sguardo attraverso le campagne della Bassa Padovana, sino ad abbracciare i Colli Berici e i Colli Euganei.

La salita si effettua in autonomia con partenza ogni 30 minuti:

– a partire dalle ore 9.30

Costo del biglietto d’ingresso € 1,50

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico Iat 0429. 81320 ufficioturistico@comune.montagnana.pd.it

MEGLIADINO SAN VITALE (PD)

EVENTI

– Mostra di trattori d’epoca a cura dell’Associazione La Lagana

sabato 19 giugno dalle ore 13:00, area ex Maceratoi, via Nello Gioachin, incrocio via Rosa Mario

PONSO (PD)

VISITE GUIDATE, MUSICA, DEGUSTAZIONI

– La Ciesazza, Chiesa di Santa Maria dei Prati, Via Vittorio – Località Chiesazza Ponso

sabato 19 giugno turni di visita ore 15.30 e 17.30

visite guidate gratuite con obbligo di prenotazione: Flavio cell. 3357514207

In occasione della visita delle 17:30 concerto di Fausto Torres e degustazione di prodotti locali a cura del Distretto del Commercio Terre delle Basse.

BORGO VENETO (PD)

VISITE GUIDATE

– Chiesa di San Silvestro di Borgo Veneto, Via Garzara, 110

sabato 19 giugno turni di visita ore 16.00

visite guidate gratuite con obbligo di prenotazione: Alice cell. 3476238422

CASTELBALDO (PD)

VISITE GUIDATE

– Chiesa Madonna della Neve, Via S. Zeno

sabato 19 giugno, turni di visita ore 16.00 e 18.00

Ingresso gratuito con prenotazioni obbligatorie: Gianni Pasqualin 3487399408

Domenica 20 giugno

CASALE DI SCODOSIA (PD)

VISITE GUIDATE

– Villa Correr, Via Correr, 73

domenica 20 giugno dalle 9.00 alle 20.00

Ingresso libero, senza prenotazione. Saranno visitabili il parco, il museo e la villa dall’esterno. Entrata gratuita.

CARCERI (PD)

VISITE GUIDATE

– Abbazia e Museo della Civiltà Contadina di Carceri, Via Camaldoli, 4

domenica 20 giugno turni di visita ore 9.30 e 15.00

visite guidate a offerta libera con obbligo di prenotazione: Antonino cell. 3346402126

URBANA (PD)

VISITE GUIDATE

– Museo delle Antiche Vie ex Monastero di San Salvaro, Via Pozzotto, 3

domenica 20 giugno, turni di visita ore 10.00, 15.30 e 17.00

visite guidate a offerta libera con obbligo di prenotazione: Gianluca cell. 3397967697

MONTAGNANA (PD)

VISITE GUIDATE

– Domenica 20 giugno il Museo Civico “A. Giacomelli”, ospitato entro l’antica cornice di Castel San Zeno, sarà aperto con visita guidata nei seguenti turni di visita: ore 11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00

L’antico corso del fiume Adige, i boschi e le paludi che caratterizzarono i primi insediamenti nel territorio montagnanese, l’indissolubile legame tra la città e le vie d’acqua si svela anche attraverso i reperti conservati all’interno del Museo Civico “A. Giacomelli”, che attraverso le sue 5 sale ripercorre le principali fasi della storia cittadina.

Costo del biglietto d’ingresso intero € 2,50 – ridotto € 1,50

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico Iat 0429. 81320 ufficioturistico@comune.montagnana.pd.it

– Domenica 20 giugno visita alla Torre di Ezzelino

Con i suoi 40 metri di altezza la Torre di Ezzelino, l’edificio più antico di Montagnana, domina il panorama sull’antico borgo. Salire sino alla cima significa lasciar correre lo sguardo attraverso le campagne della Bassa Padovana, sino ad abbracciare i Colli Berici e i Colli Euganei.

La salita si effettua in autonomia con partenza ogni 30 minuti:

– a partire dalle ore 10.00

Costo del biglietto d’ingresso € 1,50

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico Iat 0429. 81320 ufficioturistico@comune.montagnana.pd.it

– Domenica 20 giugno ore 15:30

VISITA GUIDATA DELLA CITTA’ MURATA DI MONTAGNANA

Dal Castello di San Zeno a Villa Pisani, dalle mura medievali al Mastio di Ezzelino, dal Duomo di Santa Maria Assunta alla Rocca degli Alberi, le guide turistiche dell’Associazione Murabilia vi porteranno alla scoperta della città murata di Montagnana.

Passeggeremo insieme lungo l’antico Fossato, che irrorato dall’acqua del Fiumicello si poneva come primo baluardo per proteggere l’antica fortezza. Scopriremo come la presenza del fiume abbia contribuito a creare la grandezza della città murata, determinandone l’economia. Vi sveleremo i segreti e le particolarità della mura, che ancor oggi si stagliano imponenti grazie alla sapienza della Signoria Carrarese. Attraverseremo i vicoli cittadini per osservare i grandi palazzi costruiti dalla nobiltà veneziana, in un periodo storico segnato da floridi commerci.

Costo di partecipazione € 10.00

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico Iat 0429. 81320 ufficioturistico@comune.montagnana.pd.it

EVENTI

– Domenica 20 giugno, centro storico Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo

GRANZE (PD)

VISITE GUIDATE

–Villa Ca’ Conti, Via Gazzolo, 1129

domenica 20 giugno, turni di visita ore 15.30 e 17.00

Visite guidate a pagamento (10€) con prenotazione obbligatoria: Emilia 389 237 0310

CASTELBALDO (PD)

VISITE GUIDATE

– Chiesa Madonna della Neve, Via S. Zeno

domenica 20 giugno, turni di visita ore 16.00 e 18.00

Ingresso gratuito con prenotazioni obbligatorie: Gianni Pasqualin 3487399408

Info web

https://www.festivaldellebasse.it/