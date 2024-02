Evento culturale “Festival del gioco”, tutti gli appuntamenti della terza edizione

L’Assessora alle politiche educative e scolastiche Cristina Piva è lieta di presentare la terza edizione del "Festival del gioco", che quest'anno avrà come tema l'Arte.

Volantino "Festival del Gioco" - terza edizione

Dal 4 al 10 marzo la Città sarà animata da vari eventi culturali tra cui seminari e workshop artistici, creando un'esperienza coinvolgente e unica per tutti.

Il Festival del Gioco è concepito come un momento di partecipazione aperta, rivolto a famiglie, bambine e bambini, ragazze e ragazzi e all'intera cittadinanza e per l'occasione, il 10 marzo, uno degli spazi più emblematici della Città si trasformerà in un luogo di gioiosa condivisione, arricchito da attività ludiche e animazioni.

Questo evento, al suo terzo anno di vita, celebra la consapevolezza che il gioco è un diritto fondamentale e un elemento essenziale per lo sviluppo e il benessere di ogni individuo.

Programma

SABATO 9 MARZO

L'arte in gioco "Educare alla bellezza attraverso l'esperienza ludica"

Convegno presso il Centro Culturale Altinate/San Gatenao - Auditorium via Altinate, 71 Padova

Ore 9: Saluti istituzionali - Sergio Giordani, Sindaco di Padova; Cristina Piva, Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche.

- Sergio Giordani, Sindaco di Padova; Cristina Piva, Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche. Ore 9.20: Presentazione del convegno - Silvano Golin, Capo Settore Servizi Scolastici.

- Silvano Golin, Capo Settore Servizi Scolastici. Ore 9.30: Introduzione e moderazione - Rinalda Montani, Past president del Comitato UNICEF di Padova.

- Rinalda Montani, Past president del Comitato UNICEF di Padova. Ore 9.45: "Arte e immaginario - Qualità del pensiero e qualità della vita" - Marco Dallari, pedagogista.

- Marco Dallari, pedagogista. Ore 10:15: "Nel Suono la Creazione - Esperienza, relazione, gioco e alfabeti ritmici nella vita di bambini e bambine" - Elisabetta Garilli, pianista, compositrice, formatrice.

- Elisabetta Garilli, pianista, compositrice, formatrice. Ore 10.45: PAUSA.

Ore 11:15: "All'arte non si educa - Giocare con l'arte nei laboratori creativi" - Roberto Pittarello, animatore di laboratori creativi.

- Roberto Pittarello, animatore di laboratori creativi. Ore 11.45: "La storia-gioco - Il teatro come luogo protetto dell'esplorazione espressiva" - Francesco Turbanti, attore, sceneggiatore, formatore.

- Francesco Turbanti, attore, sceneggiatore, formatore. Ore 12:15: Discussioni e domande.

Ore 12.45: Conclusioni.

Ore 13: Fine della sessione.

Form d'iscrizione; è possibile compilare il form fino al 26 febbraio e le iscrizioni vengono confermate con successiva email.

DAL 4 AL 9 MARZO

Workshop Artistici

In occasione della terza edizione del Festival del Gioco, abbiamo deciso di espandere e arricchire l'offerta culturale con dei workshop dedicati, offrendo a bambini e bambine, ragazzi e ragazze l'opportunità di partecipare e divertirsi con noi per l'intera settimana!

I workshop, in programma dal 4 all'8 marzo sono aperti alle scuole dell'infanzia comunali e alle scuole degli Istituti Comprensivi del Comune di Padova (infanzia, primaria e secondaria di I grado).

?La giornata di sabato 9 marzo, invece, è pensata per essere un'esperienza coinvolgente e divertente per tutti i bambini/e e ragazzi/e che vogliano partecipare.

DAL 4 ALL'8 MARZO - Workshop Artistici A SCUOLA!

I laboratori proposti durante la Settimana del Gioco vogliono coinvolgere bambini e bambine, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 3 e i 13 anni. L'opportunità di esplorare diverse discipline artistiche attraverso un approccio ludico, sarà un'occasione speciale per stimolare la creatività e promuovere nuove forme di apprendimento.

La prenotazione ai laboratori dal 4 all'8 marzo deve essere effettuata esclusivamente da un insegnante per la/le propria/e classe/i, rispettando il target di riferimento indicato nella descrizione dell'attività.

La partecipazione ai laboratori è gratuita e riservata alle scuole dell'infanzia comunali e agli Istituti Comprensivi del Comune di Padova.

Giochiamo Agli Artisti - laboratorio artistico a cura di Riccardo Saracini

Laboratorio di espressione e sperimentazione artistica. Attraverso la lettura dell’albo illustrato “Io sono un artista” di Marta Altés sarà realizzato un personaggio ad acquerello che ogni partecipante arricchirà con i particolari che ritiene meglio opportuni alla scoperta dell’artista nascosto in sé. L’approccio è pratico ed esperienziale volto alla valorizzazione delle abilità di ciascuno attraverso l’arte e a rafforzare l’autostima e la fiducia in se stessi.

?Durata: 1 ora e 30 minuti

Target: bambini/e di scuola dell’infanzia

?Form d'iscrizione

Laboratorio di scrittura fantastica - a cura di Gianluca Caporaso

Il laboratorio si propone di accompagnare i partecipanti nella realizzazione di un viaggio da fermi nelle terre del Chissadove per favorire l’acquisizione di proprietà e competenze linguistiche attraverso i trucchi della fantasia e dell’invenzione e le illustrazioni di opere d’arte di diversi autori da Magritte a Duchamp, da Arcimboldo a Banksy.

Durata: 2 ore

Target: bambini/e di classe 3°, 4° e 5° primaria

?Form d'iscrizione

Il naso di Bergerac – laboratorio teatrale a cura di Teatro Fuori Rotta

Un ragazzo che non riesce ad accettare il suo aspetto fisico, un innamorato che si sente a disagio e in imbarazzo quando deve rivelare i suoi sentimenti e una giovane con le idee ancora un po’ confuse, come devono affrontare la situazione? La storia di Cyrano e il suo naso impegnativo offriranno lo spunto ad attori e ragazzi per interagire sul tema dell’inclusione attraverso un coinvolgente format teatrale.

Durata: 1 ora e 30 minuti

Target: ragazzi/e di scuola secondaria di primo grado

?Form d'iscrizione



La partecipazione ai laboratori di sabato 9 marzo è aperta a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze di età compresa tra 0 e 13 anni che desiderino prendere parte ad un’esperienza unica in ambito artistico. La prenotazione deve essere effettuata da un adulto rispettando il target di riferimento indicato nella descrizione dell’attività. La partecipazione ai laboratori è gratuita e aperta anche ai bambini che non risiedono nel Comune di Padova. Concerto pedagogico secondo la Gordon Learning Theory, Modello di Andrea Apostoli - laboratorio musicale a cura di U-mus Umanità in musica

Concerto di musica da “ascoltare” e da “sentire”. I piccolissimi vivranno un'esperienza musicale autenticamente artistica attraverso l’ascolto di brani dai repertori classico, moderno, jazz e infantile elaborati ad hoc e suonati con strumenti ad immediato impatto sensoriale.

Durata: 40 minuti

Target: bambini/e fino a 3 anni

Luogo dell'attività: Centro Culturale Altinate San Gaetano - via Altinate, 71 Padova

Ora di inizio dell'attività: primo turno ore 15, secondo turno ore 16

?Form d'iscrizione

Giochiamo Agli Artisti - laboratorio artistico a cura di Riccardo Saracini

Laboratorio di espressione e sperimentazione artistica. Attraverso la lettura dell’albo illustrato “Io sono un artista” di Marta Altés sarà realizzato un personaggio ad acquerello che ogni partecipante arricchirà con i particolari che ritiene meglio opportuni alla scoperta dell’artista nascosto in sé. L’approccio è pratico ed esperienziale volto alla valorizzazione delle abilità di ciascuno attraverso l’arte e a rafforzare l’autostima e la fiducia in se stessi.

Durata: 1 ora e 30 minuti

Target: bambini/e da 3 a 6 anni

Luogo dell'attività: Ludoteca Ambarabà - via Marghera, 48 Padova

Ora di inizio dell'attività: 16.30

?Form d'iscrizione

Laboratorio di narrazione - a cura di Gianluca Caporaso

Un appuntamento dedicato alle tante voci della voce. Un modo per imparare a raccontare e ad ascoltare le storie. I partecipanti saranno accompagnati in meravigliosi viaggi da fermi, accendendo così le loro potenze fantastiche al fine di modulare al meglio il proprio rapporto con il mondo.

Durata: 2 ore

Target: bambini/e di 6 e 7 anni

Luogo dell'attività: Ludoteca Ambarabà - via Marghera, 48 Padova

Ora di inizio dell'attività: 10

?Form d'iscrizione

Laboratorio di scrittura fantastica - a cura di Gianluca Caporaso

Il laboratorio si propone di accompagnare i partecipanti nella realizzazione di un viaggio da fermi nelle terre del Chissadove per favorire l’acquisizione di proprietà e competenze linguistiche attraverso i trucchi della fantasia e dell’invenzione e le illustrazioni di opere d’arte di diversi autori da Magritte a Duchamp, da Arcimboldo a Banksy.

Durata: 2 ore

Target: bambini/e da 8 a 10 anni

Luogo dell'attività: Ludoteca Ambarabà - via Marghera, 48 Padova

Ora di inizio dell'attività: 16

Form d'iscrizione

Il naso di Bergerac - laboratorio teatrale a cura di Teatro Fuori Rotta

Un ragazzo che non riesce ad accettare il suo aspetto fisico, un innamorato che si sente a disagio e in imbarazzo quando deve rivelare i suoi sentimenti e una giovane con le idee ancora un po’ confuse, come devono affrontare la situazione? La storia di Cyrano e il suo naso impegnativo offriranno lo spunto ad attori e ragazzi per interagire sul tema dell’inclusione attraverso un coinvolgente format teatrale.

Durata: 1 ora e 30 minuti

Target: ragazzi/e da 11 a 13 anni

Luogo dell'attività: Teatro Fuori Rotta Corde Palco - via Montà 437 Padova

Ora di inizio dell'attività: 16

Form d'iscrizione

Per tutte le attività, le richieste di iscrizione saranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni sulla compilazione della domanda di iscrizione scrivere a pedagogico.serviziscolastici@comune.padova.it.

DOMENICA 10 MARZO

Animazione in Prato della Valle

Evento organizzato con la partecipazione del Centro servizi volontariato.

Dalle ore 10 alle 17

Animazione e attività ludiche per bambine/i e per tutti coloro che amano il gioco, con la presenza di numerose Associazioni del territorio.

Ci saranno anche i LUDOBUS!

Per informazioni

Settore Servizi Scolastici - Comune di Padova

telefono 049 8204024

email pedagogico.serviziscolastici@comune.padova.it

responsabile: Annalisa Zapperini

riferimenti: Barbara Massarotto, Anna Piasentin, Serena Ritacco

Info web

https://www.padovanet.it/evento/evento-culturale-festival-del-gioco-terza-edizione