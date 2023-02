Evento culturale “Festival del gioco”, tutti gli appuntamenti della seconda edizione

Per partecipare alle attività programmate per sabato 4 marzo è necessario effettuare l’iscrizione tramite i form online

L’Assessora alle politiche educative e scolastiche Cristina Piva presenta la seconda edizione del “Festival del gioco”.

L’evento culturale viene riproposto come momento di partecipazione aperta a famiglie, bambine e bambini, ragazze e ragazzi e alla cittadinanza. È il giorno in cui uno degli spazi fra i più rappresentativi della città di Padova diventa luogo di condivisione gioiosa, di attività ludiche e di animazione, per ricordare che il gioco è cultura, benessere e inclusione, per ricordare che il gioco è un diritto.

Scopri il volantino del “Festival del gioco” - seconda edizione

Programma

Sabato 4 marzo

Raccontarsi è un gioco

La narrazione ludica come opportunità educativa.

Dalle ore 9 alle 13

Convegno presso il Centro culturale Altinate/San Gaetano - Auditorium

via Altinate, 71 Padova



Convegno coordinato dalla prof.ssa Rinalda Montani, già docente di Pedagogia speciale presso l’Università di Padova, Past president del Comitato UNICEF di Padova.

Saluti istituzionali di Sergio Giordani, sindaco di Padova e di Cristina Piva, assessora alle politiche educative e scolastiche del Comune di Padova

Presentazione a cura di Silvano Golin - capo settore Servizi Scolastici del Comune di Padova.

Interventi: “Ludobiografia: raccontare e raccontarsi come gioco”,

Gianfranco Staccioli, docente Università degli studi di Firenze, pedagogista e scrittore, presidente della FITCEMEA e del Museo della Scuola, “Biografie in gioco: la pratica narrativa e biografica come strumento formativo e auto formativo”,

Mirca Benetton, docente Università degli studi di Padova, “Il gioco narrativo come occasione nell’era digitale”,

Francesco Toniolo, docente Università Cattolica del Sacro Cuore, “Buone pratiche locali: Il Progetto StoryDec”,

Luciano Franceschi, pedagogista, responsabile educativo CEMEA Veneto, “Nuove frontiere del gioco narrativo: il laboratorio di scrittura fantastica”,

Gianluca Caporaso, autore e storyteller

Laboratori e Workshop presso la Ludoteca Ambarabà, via Marghera, 48 Padova 10/12 Laboratorio “SROTOLANDO STORIE”. Attività per bambine/i dai 3 ai 6 anni. Creiamo un libro da srotolare per scoprire, a poco a poco, un pezzetto di una storia creata da te! 10/12 Laboratorio “STORIE DI OGGETTI DI CASA”. Attività per bambine/i dai 7 ai 14 anni. Usiamo oggetti di casa che raccontino di noi, per narrare le nostre storie e inventarne di nuove. Puoi portare un oggetto che racconti la tua storia. 15.30/17 Laboratorio di scrittura fantastica “SOTTOSOPRA”, a cura di Gianluca Caporaso, dedicato a bambine/i, ragazze/i, a partire dagli 8 anni (può partecipare anche 1 accompagnatore).

Preparatevi a viaggiare nelle fertilissime terre del “Chissadove”.

Laboratori e Workshop presso la Ludoteca Ambarabà, via Marghera, 48 Padova

Dalle ore 18.30

Presentazione del libro “Il signor Conchiglia” di Gianluca Caporaso, presso la libreria Pel di Carota - via Boccalerie, 29 (PD), ore 18.30

Come partecipare

Il convegno e i laboratori si svolgono in presenza. Per partecipare alle attività programmate per sabato 4 marzo è necessario effettuare l’iscrizione tramite i form online di seguito indicati. Sarà possibile iscriversi fino al 28 febbraio 2023.

9/13 Convegno Raccontarsi è un gioco” (Centro Altinate/San Gaetano - Auditorium) - iscrizione

10/12 Laboratorio Srotolando Storie (Ludoteca Ambarabà) - iscrizione

10/12 Laboratorio Storie di Oggetti di Casa (Ludoteca Ambarabà) - iscrizione

15.30/17.30 Laboratorio di Scrittura Fantastica Sottosopra, (Ludoteca Ambarabà) - iscrizione

Per tutte le attività le richieste di iscrizione saranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni sulla compilazione della domanda di iscrizione scrivere a pedagogico.serviziscolastici@comune.padova.it .

Domenica 5 marzo

Animazione in Prato della Valle

Evento organizzato con la partecipazione del Centro servizi volontariato (programma dettagliato disponibile a breve).

Dalle ore 10 alle ore 17

Animazione e attività ludiche per bambine/i e per tutti coloro che amano il gioco, con la presenza di numerose Associazioni del territorio.

Ci saranno anche i LUDOBUS!

Per il Comune di Padova partecipano:

la Ludoteca Ambarabà - Settore Servizi Scolastici;

- Settore Servizi Scolastici; Settore Servizi Scolastici - con Maratona di lettura e Laboratori sensoriali (dalle ore 13 alle ore 16);

- con Maratona di lettura e Laboratori sensoriali (dalle ore 13 alle ore 16); Informambiente - Settore Ambiente e Territorio, con i percorsi sicuri casa scuola, giochi sulla sostenibilità: il Grande gioco della sostenibilità, gli ecologiochi, il memory dell’Agenda2030;

- Settore Ambiente e Territorio, con i percorsi sicuri casa scuola, giochi sulla sostenibilità: il Grande gioco della sostenibilità, gli ecologiochi, il memory dell’Agenda2030; la Polizia Locale del Comune di Padova con il Campo mobile per l’educazione stradale;

del Comune di Padova con il Campo mobile per l’educazione stradale; il Settore Servizi Sportivi tramite ASD Unoacento con proposte che utilizzano il gioco in chiave sportiva ed educativa;

tramite ASD Unoacento con proposte che utilizzano il gioco in chiave sportiva ed educativa; i Centri di animazione territoriale ( Cat – Settore Servizi Sociali );

); la Protezione Civile con giochi sulla sicurezza;

con giochi sulla sicurezza; il Centro servizi volontariato (Csv).

Per informazioni

Settore Servizi Scolastici - Comune di Padova

telefono 049 8204024 - 8204061

orario: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13

email pedagogico.serviziscolastici@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/evento-culturale-festival-del-gioco-seconda-edizione

