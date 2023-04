A Padova la venticinquesima edizione di Prospettiva Danza Teatro

Al via lunedì 1 maggio la venticinquesima edizione del Festival Prospettiva Danza Teatro, progetto del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura promosso e realizzato in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven / Regione del Veneto, la direzione artistica di Laura Pulin e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Banca Etica.

Nove giornate con importanti compagnie nazionali e internazionali che si esibiranno al Palazzo della Ragione, nell’Agorà del Centro Culturale Altinate – San Gaetano, al Teatro Comunale G. Verdi e ai Musei Civici. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della danza.

Appuntamenti 1-2-3-4 maggio

Lunedì 1 maggio - doppio turno alle ore 18:00 e alle ore 19.00, presso il Palazzo della Ragione - andrà in scena IL TEMPO IN DODICI DANZE / VICTORIA: ELEVANDOTI VERSO IL CIELO, performance di Adriano Bolognino, Laura Pulin e Cristina Cocco in collaborazione con Spaziodanza. Lo spettacolo si ispira al ciclo astrologico che decora le volte di Palazzo della Ragione ed è un’installazione immersiva: per ogni costellazione verrà creata una coreografia che indagherà e interpreterà il segno zodiacale corrispondente. Lo spettatore si muoverà nello spazio come si muove sotto i cieli delle fasi della propria vita. Ad accompagnare la performance sarà l’abito-scultura di Vittoria Cocco, che richiama l’evoluzione del fiore di stupefacente bellezza della Victoria cruziana. Alle ore 21.00 il festival proseguirà all’Agorà del Centro Culturale Altinate-San Gaetano con la PERFORMANCE BeInternational, esito del percorso curato dalla compagnia franco-svedese Lazuz dedicato all’uso acrobatico del corpo che danza, e LAZUZ – Circo contemporaneo, un dinamico e commovente incontro tra i performer Itamar Glucksmann e Ron Beeri che danzando tra collaborazione e conflitto si spingeranno fuori dalla propria comfort zone, rivelando una sinergia insolita ma allo stesso tempo tenera.

Martedì 2 maggio - alle ore 21.15 presso l’Agorà del Centro Culturale Altinate-San Gaetano - Simona Bertozzi e Marta Ciappina presenteranno QUEL CHE RESTA, spettacolo in cui Simona Bertozzi cercherà di attribuire allo spazio delle caratteristiche ambientali che possano generare delle visioni, mutare la densità dell’aria e generare delle inattese capacità di attraversamento. Il risultato sarà l’incontro di due performer in una danza sconfinata, in grado di riverberare oltre la consapevolezza del loro agire e di sorprenderle, quasi loro malgrado, in atteggiamenti di affezione e irresistibile risonanza.

Mercoledì 3 maggio - alle ore 21.15 presso l’Agorà del Centro Culturale Altinate-San Gaetano - il festival proseguirà con ROMEO E GIULIETTA 1.1 (LA SFOCATURA DEI CORPI) della Compagnia Zappalà Danza. La sfocatura è una questione di distanza tra il centro focale dell’obiettivo e l’oggetto inquadrato: se questa è inferiore o superiore ad una certa misura l’oggetto risulta sfocato. Ci sentiamo in questo modo quando percepiamo che la distanza tra noi e il mondo, tra noi e l’amato, non è quella giusta. Lo spettacolo vuole riflettere e al contempo ribellarsi ad un tempo storico (oggi) dove la pulsione di morte è sublimata solo da se stessa e contrapporle passione e rispetto nei confronti della vita. Una riproposizione della tragedia shakespeariana che non vuole parlare d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Giovedì 4 maggio - alle ore 21.15 presso l’Agorà del Centro Culturale Altinate-San Gaetano - appuntamento con Spellbound Contemporary Ballet che presenterà due coreografie di Mauro Astolfi. IF YOU WERE A MAN è uno studio per quattro uomini su una profonda riprogrammazione dell’ascolto. La meraviglia di un dialogo silenzioso porta con sé risultati inaspettati: Spellbound Contemporary Ballet indagherà come anche i piccoli rumori e le strategie del corpo possano dichiarare in anticipo un imminente conflitto. THE REAL YOU è la costruzione di uno spazio dove poter ritrovare una realtà ideale che potrebbe essere eterna. Cosa possiamo mettere davanti a tutto nella nostra vita per scoprire cosa siamo oppure cosa non siamo? Il coreografo racconterà attraverso il movimento la comunità in cui viviamo, analizzando il nostro tentativo di cercare in noi la determinazione per sottrarci alle regole che stabiliscono come dovremmo interpretare il nostro essere nel mondo.

Informazioni

BIGLIETTI intero euro 12 - ridotto euro 10 per studenti con tessera Studiare a Padova, possessori carta di debito o credito Banca Etica

BIGLIETTI GÈMINIS unico euro 15

BIGLIETTI CAR/MEN - CHICOS MAMBO da euro 7 a euro 32

PREVENDITA BIGLIETTI online su prospettivadanzateatro.it, myarteven.it e vivaticket.com; presso i punti vendita del Circuito Vivaticket a Padova (Jacaranda Viaggi, Casa Fortuna c/o Centro Commerciale La Corte, IAT Pedrocchi, Tabaccheria Drago) e nei Comuni della Provincia di Padova

PREVENDITA BIGLIETTI PRESSO SPAZIODANZA Padova via Angelo Riello 5/a (parcheggio interno) nei seguenti giorni e orari: 13-14-17-18-20-21-27-28 aprile ore 10.00-12.45, 20 aprile anche il pomeriggio ore 16.30-19.00

VENDITA BIGLIETTI il giorno dello spettacolo a partire da un'ora prima dell'inizio presso la biglietteria del luogo di spettacolo

VENDITA BIGLIETTI CAR/MEN - CHICOS MAMBO presso il Teatro Verdi tel. 049 87770213 biglietteria.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE per la serata del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro 2023 domenica 15 ottobre ore 18.00 Teatro G. Verdi - Sala del Ridotto, fino ad esaurimento dei posti disponibili

CLASSE DI GAGA PEOPLE CONDOTTA DA NUNZIA PICCIALLO euro 13 con prenotazione obbligatoria mandando una e-mail a info@prospettivadanzateatro.it entro e non oltre venerdì 5 maggio

Contatti

PROSPETTIVA DANZA TEATRO cell. 3346532487 - info@prospettivadanzateatro.it

ARTEVEN tel. 041 5074711

COMUNE DI PADOVA Settore Cultura e Turismo UOC Manifestazioni e spettacoli manifestazioni@comune.padova.it

Il programma potrebbe subire variazioni.

