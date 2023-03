“Una fetta di teatro” con lo spettacolo “Dora la pesciolina d’oro” al teatro Esperia

Domenica 26 marzo alle 16 il Teatro Esperia ospita il Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni con Polpetta e Frollino, che portano in scena il nuovissimo allestimento “Dora la pesciolina d’oro”, regia di Sergio Manfio e Laura Fintina. È, questo, l’ultimo appuntamento del lungo cartellone di spettacoli per bambini e famiglie organizzato in tre sale della comunità della città di Padova, con il sostegno dell’Amministrazione comunale, che da anni appoggia la rassegna, e del MIC.

“Dora la pesciolina d’oro” – che ha debuttato 3 settimane fa al Teatro Sant’Anna di Treviso – vede all’opera la nuova “coppia comica” formata da Polpetta e Frollino, al secolo Tullia Dalle Carbonare e Simone Babetto.

Lo spettacolo prende spunto dalla fiaba tradizionale “Il pesciolino d’oro” e propone agli spettatori una riflessione sui giochi delle bambine e delle bambine. Quali sono i loro desideri immediati, in che modo i loro desideri si “sgonfiano” di fronte a un nuovo gioco più pubblicizzato del precedente e, infine, qual è il grande valore del giocare insieme tra pari e del giocare insieme ai genitori.

La storia

Cosa accadrebbe se nella famosa fiaba le parti si scambiassero? Se il vecchio pescatore Ivan, dopo aver catturato il pesciolino d’oro, raccontasse l’accaduto a sua figlia Anna Polina e a suo fratello Dimitri? In che cosa potrebbero differenziarsi i desideri di un ragazzo rispetto a quelli di una ragazza, se si trovassero di fronte a una pesciolina d’oro che può esaudire al massimo tre desideri?

Ecco, quindi, che i desideri dei due fratelli partiranno da giocattoli sofisticati e dotati di automatismi: quasi giocattoli che “giocano da soli”, che alla lunga si riveleranno poco partecipati da parte dei due bambini, rendendoli semplici spettatori passivi e limitando la possibilità di fare anche un semplice gesto che non sia quello di decidere di spegnerlo. Ecco che allora il secondo desiderio va verso un giocattolo che si possa maneggiare e controllare. Per arrivare, infine, all’ultimo desiderio: Anna Polina chiederà a suo fratello Dimitri di giocare insieme a lui nella barca del padre Ivan, che racconterà loro una fiaba…

Ingresso

Entrata euro 6 | gratuito sotto i 3 anni |

Sono disponibili abbonamenti da 5 e 10 ingressi al costo di euro 27,50 e euro 50.

Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare anche per l’ingresso di amici e parenti.

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì ore 15-18.30 | domenica ore 15 -17.30.

Intervista doppia a Polpetta e Frollino

Tullia e Simone si presentano e raccontano cosa vuol dire lavorare insieme, per dare vita a momenti felici e coinvolgenti insieme ai bambini del pubblico.

POLPETTA: L’interazione con Frollino è sempre giocosa e frizzante. Io e Simone riusciamo a divertirci, ovvero a prendere il lavoro con serietà e leggerezza insieme, collaborando e sostenendoci. Formare un gruppo di lavoro coeso, con tecnici compresi, è fondamentale per potersi davvero divertire in scena e soprattutto far divertire il pubblico.

FROLLINO: Io e Polpetta ci conosciamo da parecchio tempo ormai e abbiamo sempre avuto una buona intesa. Quando siamo insieme sul palco se anche si sbaglia una battuta o se si fa un movimento diverso da quello preventivato, l'errore non esiste e, anzi, tutto viene trasformato in un nuovo motivo per giocare…

Ci dite qualcosa di questa avventura che presenterete al pubblico di bambini di Padova?

FROLLINO: L'avventura che io e Polpetta vivremo insieme ai bambini sarà fuori di testa, caotica, rocambolesca e molto divertente.... Insomma, tutto in stile Polpetta e Frollino!

POLPETTA: Come i precedenti spettacoli, anche per il debutto di Dora c’è quella dose di “ansia” buona che preme un po’. Si vuole sempre stare in scena al meglio, per poter far vivere ai bambini e agli adulti un’esperienza che possa arricchire loro e noi attori di conseguenza. Il pubblico del Sant’Anna è in parte un pubblico affezionato, che conosce il lavoro e i personaggi proposti da Gli Alcuni. Anche per questo è fondamentale che Simone ed io, nuovi elementi del gruppo, riusciamo a dare ai bimbi il divertimento già provato o comunque la voglia di tornare a teatro…

Volete lanciare un messaggio ai bambini per invitarli a vivere insieme a voi le avventure di “Dora la pesciolina d’oro”?

POLPETTA: Care bambine e cari bambini, venite a teatro con occhi spalancati, orecchie attente e cuore aperto! Tanta è la nostra voglia di regalarvi una bella esperienza, ma non basta la nostra volontà: abbiamo bisogno della vostra presenza, fatta di risate, commenti e interazioni per avere ancora più grinta, quella grinta necessaria per fare sempre al meglio!

FROLLINO: Beh bambini, vi dico solo che Polpetta non vede l'ora raccontarvi l'incredibile storia che ci è successa in riva al mare e vi sta già aspettando. Io non so se è una buona idea perché chissà che risvolti strani e misteriosi potrebbero esserci, brrrr, ho già paura!!! Avrò bisogno di voi per poter andare avanti…

Info web

Foto articolo da comunicato stampa