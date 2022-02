Rassegna "Una Fetta di Teatro" al Piccolo con “Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai”

Domenica 6 febbraio alle 16 al Piccolo Teatro continuano gli appuntamenti di “Una fetta di Teatro”: Il Capi e l’Assistente tornano nel teatro padovano, questa volta con “AHI AHI AHI, SI SCIOLGONO I GHIACCIAI”, un tributo necessario ai problemi climatici che stiamo affrontando e che i bambini – gli adulti di domani – si troveranno a dover fronteggiare.

L’argomento è serio e importante e Gli Alcuni, ovvero Sergio Manfio e Francesco Manfio, sapranno affrontarlo spiegando in modo semplice e comprensibile il problema e contemporaneamente in modo da divertire e coinvolgere i giovanissimi spettatori in sala.

Cosa racconta lo spettacolo

Il protagonista, insieme al Capi e all’ Assistente, è un pupazzo di neve che, al Polo Nord, si sta sciogliendo, mentre assistiamo agli sforzi di alcuni giovani esquimesi che cercano in tutti i modi di salvarlo. Il Vecchio dei Ghiacci chiarirà loro cosa stia in realtà succedendo.

Lo scopo è quello di spiegare ai giovani spettatori perché la temperatura del nostro pianeta si sta lentamente alzando, quali sono i problemi che ne derivano e come tutti noi possiamo porvi rimedio, nel comportamento di tutti i giorni, adattando dei comportamenti virtuosi.

Per definire e affrontare nel modo migliore le tematiche di questo spettacolo – così come per numerosi altri progetti dedicati ai bambini e al mondo della scuola: ad esempio le serie “H2Ooooh!”, “Un disegno per la pace” e “Leonardo Expo” – Gruppo Alcuni ha avviato una stretta collaborazione con i professionisti dell’UNESCO Venice Office.

I fratelli Manfio sono anche gli autori di una delle serie-rivelazioni della Tv dedicata ai più piccoli: sicuramente tutti i bambini conoscono i simpatici “Mini Cuccioli a Scuola”, in onda tutti i giorni su Rai Yoyo. La grande novità per grandi e piccini, in onda dal 31 gennaio ogni giorno su Rai Yoyo, è la serie slapstick “Vlady&Mirò”.

Il cartellone di spettacoli per famiglie è organizzato dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni con il patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIC.

Il biglietto d'ingresso costa 6 euro e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Sulla pagina Facebook "Spazio al Teatro" 16 ci sono le informazioni aggiornate sugli appuntamenti in programma ogni domenica fino al 27 marzo 2022.

Presentando il biglietto della rassegna "Una fetta di teatro – Padova" è possibile acquistare un ingresso bambino per un percorso al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso a solo 1 Euro, a fronte di un adulto pagante.

, a fronte di un adulto pagante. La rassegna continua al Piccolo Teatro domenica 23 gennaio con lo spettacolo “L’isola del tesoro”, portato in scena dalla compagnia Ditta Gioco Fiaba.

Info web

https://live.alcuni.it/evento/ahi-ahi-ahi-si-sciolgono-i-ghiacciai-30-01-22-2

Foto articolo da comunicato stampa © Gruppo Alcuni