"Una Fetta di Teatro" in streaming: "Belle Bolle" con il Mago delle Bolle

Il mago delle bolle ti aspetta nel teatro digitale di Spazio al Teatro con Belle Bolle. Domenica 27 dicembre 2020 alle ore 16 in prima visione nella pagina facebook Spazio al Teatro.

Gli Alcuni con Teatro Moro (Enrico Moro)

Le bolle di sapone son sogni, non vanno scoppiate, vanno soffiate, ammirate, coccolate e fatte volare… Un elegante e metaforico spettacolo di bolle di sapone e musica.

Uno spettacolo dove “l'occhio si impegna e la mente si rilassa”, quindi pochissima parola, pochi chiari concetti, perlopiù lavoro sull'immagine e sull'ascolto di musica classica. La magia del teatro di strada incontra nuove modalità di trasmissione.

Il teatro è chiuso ma anche nella stagione 2020/2021 a Padova ci sarà la tradizionale rassegna per bambini e famiglie "Una fetta di Teatro". L'appuntamento sarà sul teatro digitale aperto su Facebook, alla pagina Spazio al Teatro, ogni domenica alle 16.00.

Uno streaming teatrale partecipato ad alto coinvolgimento per bambini e famiglie: 15 spettacoli creati ad hoc con riprese di altissima qualità andranno in scena nel teatro digitale de Gli Alcuni, gli appuntamenti in prima visione gratuita su Facebook.

Per vedere i video collegati a questo link https://www.facebook.com/pg/spazioalteatro/videos/

Calendario degli eventi – tutti gli spettacoli andranno in scena online alle ore 16

Domenica 27 dicembre 2020 - Belle Bolle

...la rassegna continua il 10 gennaio 2020 con Leo da Vinci!

Ogni spettacolo è pensato, e registrato, per una fruizione online e non la semplice riproposta di uno spettacolo ripreso con una telecamera fissa frontale. Gli attori si rivolgono quindi esplicitamente ai bambini a casa e cercano la loro partecipazione. I bambini saranno coinvolti dai fenicotteri Lello e Lella anche in un divertente gioco a quiz. Questa delle domande a cui il pubblico da casa dovrà rispondere è una novità. Armati di foglio e penna, i bambini segneranno su carta le risposte alle facili domande relative allo spettacolo poste dai due pupazzi Lello e Lella. Al termine dello spettacolo verranno invitati a scrivere a cilindro@alcuni.it dando le loro risposte.

Per chi indovina c’è un premio a sorpresa!

Dettagli

Gli spettacoli iniziano alle ore 16

Gratis

Per partecipare basta collegarsi alla pagina Facebook Spazio al Teatro con foglio e penna, tutti gli spettacoli andranno in scena online alle ore 16.

La rassegna è realizzata da Gli Alcuni con la collaborazione del Comune di Padova, Piccolo Teatro Padova e Cinema Esperia.

La rassegna di streaming teatrale partecipato ideata da GLI ALCUNI e realizzata in collaborazione con ISRE, l’Istituto Superiore Internazionale Salesiano di ricerca Educativa, per il progetto ALTER-NATIVE DIGITALI

