"Il fidanzamento a Villa Molin", rievocazione storica settecentesca

Una rievocazione storica ci trasporterà nel 1786 con i rievocatori di "IL MONDO NOVO HISTORY FRAGMENTS", che con i loro momenti di living history faranno rivivere la villa e la sua storia e ci racconteranno una particolare giornata di nobili e servitori in villa: quella del fidanzamento di una giovane coppia. Sotto la volta affrescata, tra gli stucchi, tra i salotti torneranno a rivivere i fasti del '700, grazie alle fedeli riproduzioni di abiti d'epoca.

Nel boudoir verrà ricreata la scena di vestizione e toelettatura di una dama del XVIII secolo, mentre nel salone centrale al piano nobile, per coronare il grande avvenimento della giornata, la mezzo soprano Elena Laviano eseguirà un repertorio di arie barocche.

Nelle sale potreste incontrare servitori, mercanti di moda, gioiellieri ed illustri inviati. Potrete percorrere le scale segrete e fermarvi nei sontuosi salotti della villa o affacciarvi dalla loggia sul fiume. Con le visite guidate potrete immergervi nella storia della villa e scoprire le vicende delle famiglie che vi hanno abitato nei secoli, verrete accompagnati in questo viaggio da una guida esperta in arte e storia locale. Grazie ai rievocatori de "IL MONDO NOVO – HISTORY FRAGMENTS" potrete vivere un'esperienza diversa, grazie alle spiegazioni di usi, costumi e aneddoti sulla vita in villa, che vi permetteranno di entrare in un'altra dimensione.

DOMENICA 12 NOVEMBRE ORE 10-12.30 E 14-17.

Ore 11 e 15.30 rievocazione della cerimonia di vestizione per la FESTA DI FIDANZAMENTO. Parcheggio interno per tutti gli ospiti. Visite guidate su prenotazione ore 10 e 14.30: 20 euro. L'ingresso in abito d'epoca è consentito ai soli rievocatori accreditati.

Info e prenotazioni

https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/

333 2557510

Le foto allegate sono di proprietà di villa Molin che autorizza alla pubblicazione