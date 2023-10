Fiera Franca di Cittadella 2023

Prezzo non disponibile

Tona nella sua 429esima edizione la Fiera franca di Cittadella. Appuntamtneo da sabato 21 a lunedì 23 ottobre 2023.

- Bancarelle in centro storico e vie limitrofe

- Area Expo e Tendone gastronomico in Villa Rina

- Luna Park presso la zona degli impianti sportivi

- Mostra macchinari agricoli negli spalti in Riva dell'Ospedale

- Camminamento di Ronda aperto by night (Ingresso senza prenotazione):

Sabato 21 ottobre 2023 - dalle 21 alle 23

Domenica 22 ottobre 2023 - dalle 09 alle 21

Lunedì 23 ottobre 2023:

- Antica Fiera del Bestiame nell'area del Cimitero capoluogo

- ore 21.45 - Riva del Grappa: spettacolo pirotecnico

Info web

https://www.comune.cittadella.pd.it/429-fiera-franca-di-cittadella