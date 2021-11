"Figaro! Son qua", concerto ed aperitivo al Circolo della Lirica di Padova

"Figaro! Son qua", concerto-aperitivo è il nuovo appuntamento del Circolo della Lirica domenica 21 novembre. Tradizionale salotto musicale domenicale che si prolunga in un finale conviviale per commentare e condividere insieme le emozioni. Una particolare location, l’originale sala di vetro del ristorante TEN e un pianoforte a coda per un cast di brillanti giovani cantanti lirici che vestono i panni di celeberrimi personaggi operistici mozartiani e rossiniani.

Wolfgang Amadeus Mozart è apprezzato per la leggerezza e la raffinatezza del suo stile musicale, per il suo estro e la sua ispirazione repentina. Gioachino Rossini è amato per l'inconfondibile brillantezza ritmica del suo stile, un misto di “frenesia” che ha portato ai famosi “crescendo rossiniani” L’excursus di episodi musicali da Nozze di Figaro e Don Giovanni a Il barbiere di Siviglia e Il Flauto magico fa dunque assaporare celebri pagine musicali, esaltando colori e trame avvincenti, di cui sono ricchi i duetti e le arie, che raccontano amori e gelosie, travestimenti e burle, intrighi e tradimenti, mistero e fiaba.

Mozart, con la complicità e la maestria del poeta veneto Da Ponte, mette in scena le schermaglie amorose di Figaro e Susanna, e Rossini, trent’anni, dopo “svela” gli antefatti con le trame di Figaro e Rosina.

Il baritono Askàr LASHKIN è nei panni del perfetto factotum, esprime perfettamente il carattere di un Figaro, sfrontato, furbo, sicuro di sé e spavaldo, ma “veste” anche le piume di Papageno, ingenuo uccellatore de Il Flauto magico, capolavoro operistico mozartiano, opera fantastica fra favola, comicità, solennità. Askàr dà poi vita e voce al libertino impenitente, Don Giovanni, che si destreggia abilmente tra amori rubati, inganni e colpi di scena drammatici. Il soprano padovana, Sara Fanin, lasciati i panni della Susanna mozartiana, la vezzosa cameriera innamorata di Figaro, indossa quelli della Rosina rossiniana, giovane e bella ragazza pupilla di Don Bartolo, che si descrive “docile, obbediente” ma anche furba e determinata, e se qualcuno la contrasta... sa diventare una vipera. Il soprano si cala poi nel ruolo della Regina della notte, e interpreta la celebre “Aria di vendetta”: aria che richiede una grande agilità ed estensione vocale, proprio ciò che Mozart desiderava per il suo perfido personaggio. Maestro accompagnatore è Cristiano Zanellato, pianista eclettico in grado di suscitare forti emozioni, di formazione prettamente classica che grazie a una notevole versatilità ama anche esplorare repertori nuovi e generi musicali meno frequentati. Ricco e intenso programma per un pomeriggio in compagnia della grande Musica.

Informazioni e contatti

Sede del concerto: Sala Ristorante TEN, via Bronzetti,34 Padova

Orari: Ingresso h 16.30 controllo Green pass e mascherina - Concerto ore 17.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai numeri 335 630 3408 - 349 802 6146 - 348 905 1968.

Concerto aperitivo 15 euro Soci Circolo della Lirica 10 euro

Info: www.circolodellalirica.it