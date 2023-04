All'università di Padova Filmsound 2023, a cura di Denis Brotto e Giacomo Dalla Libera. I concerti si terranno nell’atrio del Complesso Beato Pellegrino, mentre le proiezioni si terranno nell’adiacente Aula 1 Ingresso da Via Vendramini, 13 - Padovac.

Ingresso gratuito con prenotazione (e poi fino a esaurimento posti) al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-filmsound-immagini-in-ascolto-597781790427.

Il programma

Venerdì 21 aprile 2023 ore 19.30

- WOLFGANG AMADEUS MOZART -



Concerto

W. A. Mozart (1756-1791)

Sonata in Do Maggiore K. 330

Fantasia in Do minore K. 475



Giacomo Dalla Libera (pianoforte)



a seguire



Film

AMADEUS

regia di Miloš Forman

1984, 178’



Giovedì 27 aprile 2023 ore 19.30

- MARIA CALLAS -



Concerto con arie di

F. P . Tosti (1846-1916)

G. Donizetti (1797-1848)

G. Puccini (1885-1924)

R. Leoncavallo (1857-1919)



Marina Bartoli (soprano)

Giacomo Dalla Libera (pianoforte)



a seguire



Film

MEDEA

regia di Pier Paolo Pasolini

1969, 110’



Venerdì 28 aprile 2023 ore 19.30

- MAURICE RAVEL -



Concerto

M. Ravel (1875-1937)

Trio in la minore per violino, violoncello e pianoforte



Morgen Piano Trio

Nicola Marvulli (violino)

Camilla Patria (violoncello)

Tiziana Columbro (pianoforte)



a seguire



Film

UN CUORE IN INVERNO

(Un cœur en hiver)

regia di Claude Sautet

1992, 105’

Questa iniziativa rientra nel programma AVVICINAMENTI. LE QUATTRO STAGIONI DEL DISLL - CULTURE, LINGUE, CIVILTA’.